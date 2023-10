DJ EUREX/DAX-Futures starten wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich am Freitagvormittag die DAX-Futures. Die Börsen warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Bis dahin rechnen Händler lediglich mit einer nervösen Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 3 auf 15.229 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.258 und das Tagestief bei 15.204 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.624 Kontrakte.

October 06, 2023 02:29 ET (06:29 GMT)

