DJ EUREX/Renten-Futures starten leichter vor US-Arbeitsmarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen in den "Payroll Day" gestartet. Der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag könnte maßgeblich für den weiteren Trend an den Rentenmärkten sein. Die Unterschiede in den Erwartungen sind groß und damit auch das Überraschungspotenzial. Ein Teil der Marktteilnehmer verweist auf die Abkühlungszeichen aus dem ADP-Arbeitsmarktbeicht vom Mittwoch, ein anderer auf die verstärkte Arbeiternachfrage aus dem "Jolts"-Bericht vom Dienstag.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 19 Ticks auf 127,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,17 Prozent und das Tagestief bei 127,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.650 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 32 Ticks auf 119,56 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 115,67 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.