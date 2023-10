NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Sportartikelkonzern, unter anderem aufgrund neuester Branchenerkenntnisse. Sie sieht weiterhin mehr Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen des Konkurrenten Adidas./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006969603