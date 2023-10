InterAx Biotech AG, ein Produktentwicklungsunternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der computergestützten Pharmakologie zur Entwicklung bahnbrechender Therapien leistet, gibt die Berufung von Dr. Mark Levick in den Vorstand bekannt. Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Vorstand wird Dr. Levick den Vorstand und das Management bei der wissenschaftlichen und klinischen Entwicklung unterstützen, während das Unternehmen seine Pipeline in Richtung klinischer Studien weiterentwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231003461396/de/

Dr. Mark Levick, MD, Newly appointed Board Director of InterAx Biotech (Photo: Business Wire)

Mark Levick ist der ehemalige CEO von Alvotech, einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen, das an der amerikanischen NASDAQ notiert ist. Neben dem Aufbau der Pipeline des Unternehmens haben Mark und sein Team die Zulassung und Markteinführung von Simlandi/Hukyndra in 17 Ländern geleitet. Sein Fachwissen erwarb er in seiner mehr als 25-jährigen internationalen Karriere als Leiter globaler Forschungs- und Entwicklungsgruppen bei Sandoz Biopharmaceuticals, als Senior Vice President, Global Drug Discovery bei Novartis und als Vice-President, Biopharmaceutical Translational Medicine bei GSK. Mark leitete F&E-Programme, die zu dreizehn Arzneimittelzulassungen führten, darunter fünf First-in-Class-Moleküle und zwei Zulassungen, die aus erfolgreichen Proof-of-Concept-Programmen am Menschen hervorgingen. Bevor er in die Industrie eintrat, war er als medizinischer Gutachter für die britischen und EU-Arzneimittelbehörden tätig und praktizierte als Facharzt und Wissenschaftler an Universitätskliniken in Australien und Großbritannien. Als Forscher an der Universität Cambridge leistete Mark Pionierarbeit bei der Verwendung der Reverse Genetik zur Identifizierung neuartiger Impfstoffziele und führte eine der ersten In-vivo-Studien durch, bei denen Nukleinsäure als neuartige Impfstoffplattform eingesetzt wurde. Mark hat mehrere Auszeichnungen erhalten und von Fachkollegen rezensierte Artikel in den Bereichen Tropenmedizin, Impfstoff-Immunologie und Arzneimittelentwicklung verfasst. Er ist ein Fellow des Royal College of Pathologists of Australasia (FRCPA), ein angeschlossener Arzt der Fakultät für Pharmazeutische Medizin des Royal College of Physicians, Großbritannien, und ein Berater der Commonwealth Scholarship Commission. Mark hat einen Doktortitel in Medizin von der University of Newcastle, Australien, und einen Doktortitel von der University of Cambridge.

"Mark bringt eine außerordentlich breite und tiefe Erfahrung in der Medikamentenentwicklung zu InterAx mit, und das zu einem Zeitpunkt, an dem wir uns darauf vorbereiten, unsere Pipeline in die klinische Erprobung zu bringen", sagte Dr. Prior, CEO von InterAx. "Marks Erfahrung reicht von frühen präklinischen Studien und Studien der translationalen Medizin über die Unterstützung von First-in-Human-Studien bis hin zur Zulassung und dem kommerziellen Prozess", fügte Dr. Prior hinzu.

"Ich bin sehr angetan von der InterAx-Plattform zur Entdeckung von Medikamenten, die die intrazelluläre Sprache entschlüsselt, die biologische Reaktionen steuert, und dieses Verständnis zur Entwicklung wirklich neuer Therapien einsetzt", kommentierte Dr. Levick. "Ich glaube, dass InterAx die Zukunft der Arzneimittelentwicklung darstellt. Mit Hilfe von KI, die in biologische, biochemische und pharmakologische Daten integriert wird, verspricht dieser Ansatz, die konventionellen Zeiträume für die Arzneimittelentwicklung um Jahre zu verkürzen", fügte Dr. Levick hinzu.

Dr. Rizk, CSO von InterAx, fügte hinzu: "Dr. Levick bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, da wir kleine, oral verabreichte Moleküle mit Doppelfunktionen zur Behandlung von Krankheiten auf höchst neuartige Weise entdecken und entwickeln, beginnend mit unseren Krebs- und Entzündungsprogrammen. Wir freuen uns darauf, mit Dr. Levick an unseren Entwicklungsplänen zu arbeiten, insbesondere angesichts seiner Kenntnisse über die Verwendung von Biomarkern als Prädiktoren für das Aufhalten des Fortschreitens der Krankheit."

InterAx Biotech AG

Das Unternehmen, eine Ausgründung der ETH Zürich und des Paul-Scherrer-Instituts in der Schweiz, hat einen integrierten Prozess zur Entdeckung von Medikamenten entwickelt, der das Screening biochemischer Verbindungen, die mathematische Modellierung von Zellwegen und die auf künstlicher Intelligenz basierende Beziehung zwischen chemischer Struktur und Funktion kombiniert. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht die schnelle und präzise Identifizierung neuartiger zellulärer Mechanismen, um differenzierte Produkte zu entwickeln, die sich durch ihre Wirksamkeit und ihr Sicherheitsprofil auszeichnen. Diese Plattform erschließt bisher unzugängliche Zielmoleküle, verkürzt die Zeitspanne für die Arzneimittelentdeckung von Jahren auf Monate und verringert die Risiken.

Das Unternehmen ist auf die Entdeckung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) spezialisiert und deckt die Bereiche Hit-Generierung, Hit-to-Lead und Lead-Optimierung für alle Targets einschließlich Orphan-GPCRs ab. InterAx verfügt über ein sehr erfahrenes und engagiertes Team von Wissenschaftlern, die auf KI, mathematische Modelle von Signalwegen, zelluläre Pharmakologie und computergestützte Chemie spezialisiert sind. Das Unternehmen wird derzeit von führenden institutionellen Investoren und einem Zuschuss der EU-Kommission finanziert und bereitet sich auf die nächste Finanzierungsrunde vor, um seine Fähigkeiten auszubauen und führende Arzneimittelkandidaten voranzubringen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte linkedin.com/company/interax-biotech www.interaxbiotech.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231003461396/de/

Contacts:

Medien: Luca Zenone, contact@interaxbiotech.com