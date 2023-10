FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche hat der Dax am Freitag wieder etwas zugelegt. Vor dem am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA lag der Leitindex in den Anfangsminuten mit 0,41 Prozent im Plus bei 15 132,59 Punkten. Damit schrumpfte das bisherige Wochenminus auf 1,6 Prozent. Zur 15 000-Punkte-Marke, die am Mittwoch zeitweise unterschritten wurde, baute er sich wieder ein kleines Polster auf.

Der MDax legte am Freitag im frühen Handel 0,18 Prozent auf 25 218,06 Punkte zu und für den EuroStoxx ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Gespannt wird zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hatten. "Laut unseren Volkswirten verliert der Arbeitsmarkt zunehmend an Schwung, der Stellenaufbau dürfte aber auf soliden Niveaus bleiben", schrieb am Morgen die Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank./tih/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145