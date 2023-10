Nürnberg (ots) -Jahrelange Vertragslaufzeiten gehören bei vielen Mobilfunktarifen einfach dazu - nicht so bei dem Nürnberger Discounter! Mit den Prepaid-Modellen von NORMA connect können Nutzerinnen und Nutzer super flexibel, günstig und mit bis zu 20 Gigabyte (GB) Datenvolumen im besten Mobilfunknetz der Telekom Deutschland telefonieren und surfen. Wer nun ein besonders kluger Sparfuchs ist, den könnte die derzeitige Laufzeit-Aktion interessieren: holt man sich jetzt nämlich den "Smart M"- oder den "Smart L"-Tarif für 12 oder 24 Wochen am Stück, kann man bis zu fünfzehn Prozent sparen - denn der Discounter belohnt Treue mit Extraguthaben, welches den Kunden nachträglich rückerstattet wird! Der Smart M-Tarif von NORMA connect kommt mit 10 GB Daten daher und ist im normalen Tarif für 12,99 Euro für vier Wochen zu haben. Holt man sich den Tarif allerdings für drei Monate am Stück, kostet er insgesamt nur 34,99 Euro - also rechnerisch nur noch 11,66 Euro für vier Wochen. Bei sechs Monaten Laufzeit sinkt der Preis ein weiteres Mal auf 11,50 Euro pro Monat. Kundinnen und Kunden sparen hier bis zu 11%.Noch günstiger wird es beim Tarif für Viel-Surfer: Das "Smart L"-Angebot mit 20 GB Datenvolumen kostet ohne langfristige Bindung 19,99 Euro für vier Wochen. Im Tarif mit einer Laufzeit von 12 Wochen sind es nur noch 18,33 Euro für vier Wochen und bei einer Laufzeit von 24 Wochen 16,67 Euro für vier Wochen. Auf die gesamte Laufzeit gerechnet, zahlen Nutzerinnen und Nutzer dann für das größte Paket von NORMA connect für ein halbes Jahr 99,99 Euro statt 119,94 Euro. Mehr Informationen zu den NORMA connect Laufzeitangeboten unter www.norma-connect.de/laufzeit.Mehr Datenvolumen, gleicher Preis - NORMA verschenkt Surf-ZeitErst kürzlich hatte NORMA connect bis zu 66 Prozent mehr Datenvolumen in seine beliebten Prepaid-Tarife gepackt. In der Variante "Smart S" stieg das inbegriffene Volumen von 3 GB auf 5 GB. Beim "Smart M"-Angebot gibt es von nun an statt 6 GB satte 10 GB und im "Smart L"-Tarif sogar 20 GB an Daten (zuvor 12 GB). Während die Userinnen und User voll auf ihre Kosten kommen, ändert sich am Preis nichts! Wer also für wenig Geld viel Internet will, ist hier genau richtig.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5619360