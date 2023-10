Köln (ots) -- Alexander Ehrmann verantwortet seit dem 1. Oktober 2023 als Geschäftsführer das Ressort Produktentwicklung bei der Ford-Werke GmbH- Ehrmann folgt damit auf Jörg BeyerAlexander Ehrmann ergänzt ab sofort die Geschäftsführung der Kölner Ford-Werke GmbH und übernimmt das Ressort Produktentwicklung. Er folgt damit auf Jörg Beyer, der das Unternehmen im Juli verlassen hatte.Zuvor hatte der studierte Wirtschaftsingenieur im Rahmen der Ford Produktentwicklung leitende Funktionen bei Ford in Shanghai und Bangkok inne, bevor er zur Muttergesellschaft nach Dearborn/USA wechselte, um dort die Produktentwicklung zu transformieren. Begonnen hat er seine Karriere bei Ford im Juni 2001 mit verschiedenen Stationen innerhalb der Produktplanung und -entwicklung in Dunton/England und Köln.Ehrmann hat an der Universität Kaiserslautern studiert und im Anschluss an sein Studium Erfahrungen bei anderen OEMs gesammelt.Ehrmann wurde am 7. November 1968 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH+49 (0) 221 / 901 75 04umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5619374