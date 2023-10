Am deutschen Aktienmarkt geht es für den DAX vor dem Wochenende am Freitagmorgen leicht bergauf. Kurz nach dem Handelsstart steht ein Plus von 0,5 Prozent auf 15.138 Zähler zu Buche. Damit hält sich der deutsche Leitindex weiter über der 15.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Wall Street dämmt Verluste einDie US-Börsen konnten die Erholung vom Vortag ...

