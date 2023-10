© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Der Wechselrichterhersteller profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hob dank guter Geschäfte im dritten Quartal erneut seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

Aktionäre von SMA Solar durften sich am Donnerstag über ein dickes Kursplus von über sieben Prozent freuen. Der Hersteller von Wechselrichtern profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und konnte dank starker Geschäfte seinen Ausblick für das Gesamtjahr anheben. So weit, so erfreulich.

In einer neuen Analystennotiz warnt Jefferies-Analyst Constantin Hesse hingegen vor zu viel Euphorie. Trotz eines erfreulichen dritten Quartals und eines robusten Profitabilitätszuwachses im Großmaßstabsegment könnte das Ordermomentum enttäuschen, meint der Analyst. Experten sehen weiterhin große Inventarbestände bei den Kunden von SMA Solar, und die Nachfrage von Privathaushalten schwäche sich bereits ab. "Wir bleiben vorsichtig. Halten.", lautet das Anlageurteil von Jefferies, die das Kursziel von 85 Euro auf 68 Euro senken. Das Aufwärtspotenzial ist nach dem Kurssprung von gestern damit begrenzt (aktueller Kurs: 60 Euro).

Preisdruck aus China

Druck kommt auch von der chinesischen Konkurrenz. Dort haben Wettbewerber die Preise bereits um fünf bis zehn Prozent reduziert. Gut möglich, dass SMA bald nachziehen müsse, schreibt Hesse.

Die gefeierte Prognose vom Donnerstag sei zwar eine positive Überraschung, setze aber eine starkes drittes Quartal voraus. "Die Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 (Umsatz 1,8-1,9 Milliarden Euro, von 1,7-1,85 Milliarden Euro und EBITDA 285-325 Millionen Euro, von 230-270 Millionen Euro) war eine positive Überraschung und impliziert unserer Ansicht nach eine ziemlich gute Umsetzung im dritten Quartal", so Hesse.

Langfristig bleibt der Analyst dennoch positiv gestimmt für den deutschen Solar-Star: "Nach einigen Marktanteilsverlusten im Jahr 2022 erwarten wir, dass sich das Umsatzwachstum von SMA im Jahr 2023 beschleunigen wird, angetrieben durch eine bessere Verfügbarkeit von elektronischen Komponenten", so der Jefferies-Analyst. "Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Wechselrichtern in den kommenden Jahren stark bleiben wird, getrieben durch die zunehmende Unterstützung der Politik und der Energiesicherheit sowie durch das zunehmende Engagement in schneller wachsenden Segmenten (Speicherung, Digitalisierung und Elektrofahrzeuge)."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion