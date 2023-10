Vorgeschlagene Richtlinie steht im Einklang mit den GloBE-Regeln der OECD

Vorschlag eines Körperschaftsteuersatzes von 15 %

Inkrafttreten für Januar 2025 anberaumt

Anerkennung der Relevanz und Verfügbarkeit von berechtigten erstattungsfähigen Steuergutschriften im Jahr 2025

Die Regierung von Bermuda hat heute angekündigt, dass sie ein zweites öffentliches Konsultationspapier über die vorgeschlagene Einführung einer Körperschaftsteuer (Corporate Income Tax, CIT) herausgeben wird, die auf Bermuda-Unternehmen zutreffen würde, die in den Anwendungsbereich der globalen Regeln zur Mindestbesteuerung (GloBE-Regeln) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fallen. Dies würde auf den Bermudas steuerlich ansässige Unternehmen und ständige Niederlassungen auf den Bermudas einschließen, die Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe (Multi National Enterprise, MNE) mit einem konsolidierten Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro in mindestens zwei der vier vorangegangenen Steuerjahre sind, um die Übereinstimmung mit den GloBE-Regeln zu wahren.

Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der ersten öffentlichen Konsultationsphase, die am 8. September2023 endete, haben mehrere wichtige Faktoren die Gestaltung der vorgeschlagenen CIT-Regelung beeinflusst. Bermuda beabsichtigt, dass seine Körperschaftsteuer als Covered Tax im Rahmen der GloBE-Regeln anerkannt wird. Dies würde die zusätzlichen Kosten für multinationale Unternehmen in Form von Zusatzsteuern minimieren, die in anderen Ländern durch die Income Inclusion Rule (IIR) bzw. die Undertaxed Payments Rule (UTPR) erhoben werden könnten, während anrechenbare ausländische Steuern anerkannt werden. Zu diesem Zweck schlägt Bermuda einen effektiven Steuersatz von 15 für die Gewinne der erfassten multinationalen Unternehmen vor.

Die Körperschaftsteuer würde im Jahr 2025 in Kraft treten, sodass multinationale Unternehmen die nötige Zeit hätten, ihre Systeme anzupassen, um sich auf die Zahlung einer Körperschaftsteuer in Bermuda umzustellen.

Die Regierung schlägt vor, im Jahr 2024 Einzelheiten zu einem Programm für berechtigte erstattungsfähige Steuergutschriften (Qualified Refundable Tax Credits, QRTCs) einzuführen, das 2025 in Kraft treten soll. Es wird davon ausgegangen, dass QRTCs so gestaltet werden, dass sie den Erhalt und das Wachstum von Arbeitsplätzen auf den Bermudas sowie Investitionen in Berufsausbildung, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und andere Initiativen unterstützen, um Bermuda als attraktive Midshore-Jurisdiktion zu fördern, in der man leben und arbeiten kann.

Die Steuerreformkommission von Bermuda wird demnächst eingesetzt, um parallel zur Verbesserung der CIT-Regelung zu prüfen, wie die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Geschäftstätigkeit in Bermuda gesenkt werden können. Investitionen in Schlüsselinitiativen, die die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern, und andere Programme zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung stehen weiterhin im Vordergrund, um Investitionen von multinationalen Unternehmen anzuziehen.

"Wir sind sehr dankbar für die Rückmeldungen, die wir in der ersten Konsultationsphase und direkt von führenden Wirtschaftsvertretern erhalten haben, und ich bin zuversichtlich, dass unser neues CIT-System einen positiven Weg für Bermuda darstellt, der mit den internationalen Steuervorschriften in Einklang steht", sagte Premier- und Finanzminister David Burt.

"Mit dieser neuen Struktur kann die Regierung das tägliche Leben beeinflussen, indem sie die Steuerbelastung für unsere Bürgerinnen und Bürger verringert, unsere Wettbewerbsfähigkeit für internationale Unternehmensinvestitionen aufrechterhält und unsere Bemühungen fortsetzt, bei der Einhaltung von Vorschriften weltweit führend zu sein sowie Fairness und Kontinuität in der Steuerpolitik weltweit zu fördern. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten Interessengruppen bei der weiteren Ausarbeitung dieses Vorschlags und auf die positiven Auswirkungen, die das neue CIT-System auf Bermudas Zukunft haben wird."

Die zweite Konsultationsphase beginnt am 5. Oktober 2023. Alle Kommentare sollten bis zum 30. Oktober 2023 eingereicht werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://forum.gov.bm/en/ oder: https://www.gov.bm/.

Veröffentlicht durch die Regierung von Bermuda (https://www.gov.bm)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231005476263/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Honey S. Adams

hsadams@gov.bm

Feedback zur Konsultation

Collin J. Anderson

cjanderson@gov.bm