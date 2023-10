Hamburg (ots) -Der Beirat, der 2022 über die Vergabe des Preises entschieden hat, hat gemeinsam mit der Chefredaktion des Stern die neuesten Entwicklungen rund um den Spiegel-Artikel "Warum Julian Reichelt gehen musste" diskutiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich am Kern des Artikels durch die Korrektur an einer Stelle nichts geändert hat.Gemeinsames Statement des Beirates des Stern Preises und der Chefredaktion des Stern: "Im Jahr 2022 hat der Beirat des Stern Preises den Spiegel-Artikel,Warum Julian Reichelt gehen musste' als Geschichte des Jahres ausgezeichnet. Nun hat der Spiegel den Artikel an einer Stelle korrigiert: Die Aussage einer Frau, dass Julian Reichelt sie zu einem Treffen in einem Wiener Hotel bewegt habe, hat sich als falsch erwiesen. Der Beirat hat dies zum Anlass einer Prüfung genommen, mit klarem Ergebnis: Der Kern des Artikels wird von der Korrektur nicht berührt; der Spiegel hat alle journalistischen Standards gewahrt, sowohl bei der damaligen Veröffentlichung wie nun mit der transparenten Richtigstellung. Zudem war ein wesentlicher Grund für die damalige Auszeichnung der Mut der Reporterinnen und Reporter, die Recherche zu veröffentlichen, obwohl ihr Arbeitgeber sie zu verhindern suchte - auch daran hat sich nichts geändert."Pressekontakt:Kommunikation Stern:Anna Velkenanna.velken@rtl.de+49 221-456-74305Bettina Klauserbettina.klauser@rtl.de+49 221-456-74100Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5619417