Forsta, das führende Technologieunternehmen für die Optimierung der Human Experience (HX) in den Bereichen Customer, Employee und Consumer Journeys hat heute bekanntgegeben, dass Sie einen weiteren namenhaften Kunden in der DACH-Region "Willkommen" heißen, Publicis Media. Publicis Media ist eines der weltweit größten Netzwerke von Medienagenturen, das in mehr als 100 Ländern tätig ist und sich auf One-to-One-Consumer-Engagement in großem Maßstab spezialisiert hat. Publicis wird die Human Experience (HX)-Plattformtechnologie von Forsta implementieren, um Spitzenforschung für seine Kunden bereitzustellen.

"Wir freuen uns darauf, die Technologie von Forsta zu integrieren, um unseren Prozess der Sammlung und Analyse von Kundenerkenntnissen zu stärken", sagt Anna-Carina Vollmer, Group Head of Data Research bei Publicis Media. "Unsere Kunden brauchen verwertbare Daten, um ihre Geschäftsergebnisse zu steigern, und Forsta ermöglicht es uns, diesen Bedarf zu decken."

Die HX-Plattform von Forsta basiert auf 30 Jahren technologischer Expertise in den Bereichen Marktforschung, Kunden- und Mitarbeiterfeedback. Neben Lösungen für die quantitative und qualitative Datenerhebung kombiniert die Plattform Funktionen für digitales Storytelling und Datenvisualisierung sowie den Close-the-Loop Prozess. Mithilfe der Plattform erhalten Verantwortliche aus den Bereichen Marktforschung, Customer Employee Experience vollständige Transparenz über Bewertungen, Bedürfnisse, Einstellungen und Verhalten ihrer Zielgruppen und können die zugehörigen Daten auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen, analysieren und visualisieren sowie umgehend darauf reagieren.

"Wir freuen uns sehr, Publicis Media bei Forsta begrüßen zu dürfen, da wir unsere Präsenz in der wichtigen DACH-Region weiter ausbauen wollen", so Michael Lersch, Geschäftsführer von Forsta Deutschland. "Die Bedeutung von Technologie war noch nie so groß wie heute, wenn es um die Sammlung, Auswertung und Analyse großer Datenmengen in der Marktforschung und Customer Experience geht. Die Forsta HX-Plattform und unser Expertenteam helfen diesen Führungskräften, die Erfahrungen ihrer Zielgruppen zu erschließen und letztlich diese Verbindungen zu vertiefen, um einen größeren Wert zu schaffen."

Weitere Informationen über die gesamte Bandbreite an Technologielösungen, die auf der HX-Plattform von Forsta verfügbar sind, finden Sie unter https://www.forsta.com/de/.

Über Forsta A Technology Company

Forsta A Technology Company betreibt die HX-Plattform (Human Experience) eine umfassende Technologieplattform, die die Silos zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX) und Marktforschung aufbricht, so dass Unternehmen ein tieferes und vollständigeres Verständnis für die Erfahrungen ihrer Zielgruppen erhalten können. Die Technologie von Forsta in Kombination mit einem Team von Fachberatern hilft Tausenden von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie. Forsta ist als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Voice of the Customer für das Jahr 2021 anerkannt. Forsta ist ein Unternehmen von PG Forsta.

Über PG Forsta

PG Forsta bietet die Technologie und das Fachwissen, um Unternehmen dabei zu helfen, ein tieferes und umfassenderes Verständnis für die Erfahrungen ihrer Zielgruppen zu erhalten. Das Unternehmen betreibt die HX (Human Experience)-Plattform eine umfassende Technologieplattform, die die Silos zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Patient Experience (PX) und Marktforschung aufbricht. Die Plattform wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie.

Über Publicis Media

Publicis Media ist eines der größten Medienagentur-Netzwerke der Welt und Teil des französischen Kommunikationskonzerns Publicis Groupe. Unter dem Dach von Publicis Media sind die globalen Agenturmarken Spark Foundry, Starcom und Zenith angesiedelt, die in über 100 Ländern das Kundengeschäft in der strategischen Kommunikationsberatung steuern und stetig weiterentwickeln. Diese Agenturen und ihre Kunden werden innerhalb von Publicis Media durch zentrale Spezialistenteams in den folgenden Bereichen unterstützt: Daten und Technologie, Analytics und Insights, Forschung, Content, Media Buying und Business Development.

