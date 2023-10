Marktoberdorf (ots) -Der Immobilienmarkt befindet sich derzeit in einer dynamischen Phase. Nach Jahren kontinuierlicher Preissteigerungen scheint die Nachfrage derzeit zu stagnieren oder zurückzugehen. In der Folge sinken je nach Lage auch die Verkaufspreise. Doch der nächste "Run" auf Immobilien steht bevor - lohnt es sich jetzt schon, eine Immobilien zur Kapitalanlage zu kaufen? Daniel Grosam, Gründer unter anderem der Grosam Immobilien GmbH und ausgewiesener Finanzexperte, klärt auf, worauf Interessenten achten sollten und warum Expertenwissen der Schlüssel zum richtigen Vermögensaufbau ist.Mit großer Spannung schauen sowohl Immobilienbesitzer als auch potenzielle Käufer auf das, was derzeit auf dem Immobilienmarkt passiert. Ein noch immer schwieriger Marktzugang, eine Energiepolitik, die immer neue Anforderungen an die Verbraucher stellt, die Inflation, hohe Preise für Baustoffe sowie steigende Zinsen machen es für Haushalte mit mittlerem Einkommen nahezu unmöglich, sich den Traum einer Immobilie zu verwirklichen. "Laut Prognosen werden in den nächsten Jahren bis rund 300.000 Handwerker und Fachkräfte im Bau fehlen - allein nur für den Sanierungsbedarf von Bestandsimmobilien", erklärt Matthias Grosam. Gleichzeitig genügt ein Blick auf die Seiten der einschlägigen Immobilienportale im Internet, um zu bestätigen, dass es immer länger dauert, bis Immobilienbesitzer einen passenden Käufer finden oder sich mit diesem auf einen akzeptablen Verkaufspreis einigen.Matthias und Daniel Grosam, Gründer der Grosam Immobilien GmbH, möchten mit ihrem Unternehmen diesem Trend entgegenwirken: Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, Wohnraum zu schaffen, den sich nicht nur Superreiche leisten können. Ihr Erfolgsrezept ist es, Bestandsgebäude zu kaufen und so zu modernisieren beziehungsweise zu sanieren, dass die Käufer direkt einziehen können. Auch Nachverdichtungen im innerstädtischen Raum und eine Bebauung von Freiflächen werden unter der Leitung der Unternehmer realisiert. Dank eines gut ausgebauten Netzwerks an Bauunternehmen werden alle Arbeiten termingerecht und kostengünstig durchgeführt. Als Experten für die Immobilienbranche und Finanzen sind die Gründer sowohl für Verkäufer als auch für Käufer jederzeit ansprechbar. Aktuell liegt der Fokus ihrer Kunden auf Immobilien als Kapitalanlage: Das erklärte Ziel der Experten der Grosam Immobilien GmbH ist es, für jeden Kunden eine passende Immobilie zu finden, die nicht nur in Größe und Kaufpreis überzeugt, sondern auch Steuervorteile birgt und kaum Eigenkapital erfordert. Egal, ob Arzt oder Arbeiter, die Grosam Immobilien GmbH findet für jeden Kunden das passende Objekt und sorgt so für zufriedene Kunden.Kostensparend bauen und Kunden ein bezahlbares Heim anbietenImmobilien sind nur dann eine lohnende Kapitalanlage, wenn der Kaufpreis stimmt, die Finanzierung geklärt ist und auf den Käufer keine bösen Überraschungen warten. Doch Daniel Grosam weist auf folgendes Problem hin: "Derzeit gibt es in vielen Wohngegenden in Deutschland einen Sanierungsstau, das heißt notwendige Renovierungen und Sanierungen werden nicht angegangen. Was auch an den immer höheren Auflagen der Politik liegt. Fördermaßnahmen für Neubau und Sanierungen werden zwar diskutiert aber bis dato nicht umgesetzt. Ein investorenfreundliches Umfeld sieht anders aus. Hinzu kommt die schlechte Verfügbarkeit von Handwerkern." Die Häuser, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen werden, sind demnach zu einem großen Teil sanierungs- oder zumindest modernisierungsbedürftig. Da es immer schwieriger ist, zuverlässige und bezahlbare Handwerker zu finden und sich die Kosten in Anbetracht steigender Baustoffpreise kaum abschätzen lassen, scheuen viele Käufer davor zurück, alte Immobilien zu kaufen. Aufgrund langjähriger Erfahrungen im Immobilienbereich und der Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern sowie einem Zusammenschluss mit anderen Unternehmern aus dem Immobilienbereich ist Grosam Immobilien in der Lage, das Produkt Immobilie passend für den Endkunden aufzubereiten.Das Bekenntnis der Firmengründer zu einem Höchstmaß an Transparenz hat zur Folge, dass sie Interessenten mitunter sagen müssen, dass sich eine gewünschte Immobilie nicht als Kapitalanlage eignet. Diese Offenheit schätzen die Kunden genauso wie das hohe Expertenwissen, auf das sie jederzeit zurückgreifen können. Vom Hausgeld über Rücklagen, Energiefragen und etwaige Sonderumlagen für künftige Renovierungen kalkulieren die Experten für Kapitalanlagen alle wichtigen Faktoren mit ein. Hinzu kommt, dass Käufer in der Zeit hoher Zinsen kaum Eigenkapital für den Erwerb einer Immobilie zur Kapitalanlage aufwenden müssen. "Das schätzen unsere Kunden, weil sie so sofort vom Kauf einer Immobilie profitieren können", so Daniel Grosam. Im nächsten halben Jahr werden bis zu 40 neue Wohnungen zur Kapitalanlage verfügbar sein. Grundsätzlich ist die Kapitalanlage in Immobilien seit jeher ein lohnendes Investment. Auch wenn sich aktuell die Rahmenbedingungen geändert haben - mehr Auflagen in Sachen Energie, hohe Zinsen und dergleichen - lohnt sich der Kauf einer Immobilie, wenn die Rahmenbedingungen passen. Durch wenig Neubau wird der Markt in Zukunft noch lukrativer für Bestandshalter, die Mieten werden weiter steigen, was die Renditen erhöht. Entscheidend ist es am Ende, auf eine gute Beratung zu setzen und vorab zu recherchieren, wer hinter Immobilienprojekten steckt und wie zufrieden andere Kunden waren.Spielen Sie mit dem Gedanken, eine Immobilie zu kaufen, sind aber unsicher, ob sich eine Finanzierung bzw. eine Kapitalanlage in diesem Bereich für Sie lohnt? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin bei Daniel Grosam von Grosam Immobilien (https://grosam-immobilien.de/)!Pressekontakt:Grosam Immobilien GmbHE-Mail: Daniel@grosam-immobilien.deWebseiten: https://grosam-immobilien.dehttps://alpundsee-immobilien.com/Original-Content von: Grosam Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168801/5619441