München (ots) -In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München startet Hylink DE das Projekt "Bayern Selectives". Die Plattform ermöglicht lokalen Händlern ihre Produkte und die süddeutsche Kultur einem chinesischen Publikum zu präsentieren."Bayern Selectives" wurde durch Hylink gemeinsam mit der Stadt München und dem E-Commerce-Unternehmen JD Worldwide entwickelt. Es soll die weltweite Wirkung des Oktoberfestes nutzen, um nicht nur lokale Marken und Händler in China zu etablieren, sondern auch einen wirtschaftlichen Mehrwert für den lokalen Tourismus und die Kulturindustrie zu schaffen. "Der Launch anlässlich dieses Großereignisses ist perfekt geeignet, um mehr potenzielle Geschäftspartner zu gewinnen. Wir sehen in diesem Projekt großes Potenzial für Marken und Händler, auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein", sagt Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt München.Hylink DE, die deutsche Niederlassung der Hylink Group, Chinas größtem integrierten Markendienstleister, wurde mit der Vision gegründet, lokale Marken beim Eintritt in den chinesischen Markt zu unterstützen. Mit ihrem Projekt "Bayern Selectives" geht das Unternehmen nun einen weiteren Schritt in diese Richtung und bietet deutschen Unternehmen eine Bühne in China. Im Mittelpunkt steht eine digitale All-in-one-Plattform, die authentische bayerische Marken, Produkte, die Kultur und den lokalen Tourismus für ein chinesisches Publikum greifbar macht. "Wir werden eng mit der Landeshauptstadt München zusammenarbeiten, um deutsche Marken dabei zu unterstützen, den chinesischen Markt zu verstehen und eine engere Beziehung zu chinesischen Verbrauchern aufzubauen", so Wenjing Wang, Geschäftsführerin von Hylink DE. Offizieller Start des Projektes ist Mitte November 2023.Über Hylink:Hylink ist Chinas größte Agentur, die umfassende Serviceleistungen für integrierte Omni-Channel-Marketinglösungen bietet. Zu ihren Kunden gehören internationale Unternehmen aus der Automobilbranche, Beauty und Fashion, Reisen und Tourismus, FMCG und Retail, Food, E-Commerce, Finanzen und Hightech. Hylink DE Digital Solution GmbH, mit Hauptsitz in München, wird seit 2020 von der Geschäftsführerin Wenjing Wang geleitet. Weitere Informationen: www.hylink.dePressekontakt:irene.koch@nwtn.agencyOriginal-Content von: Hylink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172093/5619438