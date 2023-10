Neue Crowd-Anleihe - die MOWEA Modulare Windenergieanlagen GmbH bietet derzeit über das Crowdinvestment-Portal econeers eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5ZR7) mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro an. Die Anleihe wird dabei jährlich mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% festverzinst, zudem bietet die Emittentin eine Gewinn- und Exitbeteiligung (mehr dazu weiter unten im Text) für Anleihezeichner an. Eine Zeichnung ist dabei ab einer Mindestsumme von 500 Euro möglich, eine Börsennotierung der Anleihe ist ebenfalls vorgesehen.

Modulare Windenergiesysteme

MOWEA ist ein Entwickler von Kleinwindkraftanlagen, das Unternehmen kombiniert dabei Mikrowindturbinen zu einem modularen und intelligenten Windenergiesystem. Nach eigenen Angaben sind die modularen Windenergiesysteme bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...