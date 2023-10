Vaduz (ots) -Nachdem Anfang September eine Schülergruppe des Mathias-Lerch-Gymnasiums in Brünn (Brno), Tschechische Republik, das Liechtensteinische Gymnasium besucht hatte, reisten nun 11 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums diese Woche nach Brünn. Die ersten beiden Tage verbrachte die Gruppe in Wien, wobei sie an der liechtensteinischen Botschaft einen Einblick in die historisch engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Tschechien erhielten und auch über die weiteren Tätigkeiten der Botschaft informiert wurden. Anschliessend besuchte die Schülergruppe das Stadtpalais Liechtenstein in Wien.In Tschechien nahmen die Schülerinnen und Schüler am Schulunterricht teil, wobei sie auch die tschechische Sprache kennenlernen konnten. Von Brünn aus machte die Gruppe auch Ausflüge in die Städte Nikolsburg (Mikulov) und Austerlitz (Slavkov) sowie zu den Schlössern Feldsberg (Valtice) und Eisgrub (Lednice). Die Gruppe war während der Reise bei tschechischen Gastfamilien untergebracht.Der Schüleraustausch findet bereits seit 2014 statt und wird seit dem Jahr 2018 über den bilateralen Fonds des EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants) finanziert. Die EEA Grants stellen den Solidaritätsbeitrag Liechtensteins, Islands und Norwegens zur Verringerung des wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichts innerhalb von Europa dar. Über den sogenannten "bilateralen Fonds", welcher die bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und den Empfängerstaaten stärken soll, können gemeinsame Projekte finanziert werden. Die bilateralen Projekte zwischen Liechtenstein und der Tschechischen Republik haben sich hierbei bereits etabliert und gelten als Musterbeispiele für die Stärkung der bilateralen Beziehungen.Pressekontakt:Botschaft des Fürstentums Liechtenstein in WienDominik MarxerT +43 1 535921113dominik.marxer@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100912093