Prag (ots/PRNewswire) -Windy hat dank einer Zusammenarbeit mit Nowcast.de, einem deutschen Unternehmen, das mit seinem hochmodernen Blitzortungssystem LINET (Lightning Network) Blitze auf der ganzen Welt erfasst, globale Abdeckung bei der Blitzüberwachung eingeführt.Während Windy seit mehreren Jahren Blitzüberwachung anbietet, war die Abdeckung mit der bisherigen Quelle Blitzortung noch nicht global. "Der Hauptvorteil der neuen Quelle ist die globale Abdeckung, die Nowcast.de anbietet, mit marginalen Ausnahmen über den Ozeanen, die bald geschlossen werden. In Kombination mit Wetterradar und Satellitenbildern ist dies sehr nützlich", so David Polášek von Windy.com.Die App hat die Blitzüberwachung in den beiden beliebtesten Ebenen implementiert, nämlich Wetterradar und Satellitenbilder. Blitze werden beinahe in Echtzeit angezeigt. Je nach spezifischem Blitz variiert die Zeit zwischen Blitz und Anzeige auf Windy.com von einer bis zu zehn Sekunden.Die Wahl des Anbieters war langwierig und folgte vor allem guten Empfehlungen von meteorologischen Instituten, Flughäfen und anderen Unternehmen auf dem Markt, die alle die hervorragende Qualität von Nowcast bestätigten. Danach gab es keine Zweifel mehr an Nowcast.deaus München, Deutschland, als Lieferanten. "Als begeisterter Segelflieger bin ich seit vielen Jahren überzeugter Nutzer von Windy.com und schätze seine einzigartigen Funktionen für diesen Sport und die hervorragende Qualität. Hervorragende Qualität ist auch das Hauptziel von Nowcast und deshalb freue ich mich sehr über diese perfekt passende Partnerschaft. Es ist mir eine große Freude, mit unseren globalen Blitzdaten dazu beizutragen, windy.com zu einer noch besseren Lösung für alle Outdoor-Aktivitäten zu machen", so Richard Fellner, CEO von Nowcast.de.Die Blitzüberwachung hat zahlreiche Anwendungen bei allen Outdoor-Aktivitäten, Sportarten und Hobbys. Nutzer von Windy haben bereits Zugang zur Blitzüberwachung, sowohl in der App als auch auf Windy.com.Windy.com Windy ist eine professionelle Wetterprognose-App und -Website. Sie wird am häufigsten von Surfern, Kitesurfern, Piloten und Seglern verwendet, aber auch von Notfall- und Rettungsteams. Die erste Version wurde im Jahr 2014 eingeführt. Seitdem hat Windy.com einen Platz auf den Geräten der Nutzer gefunden, und es sind weltweit zehn Millionen Nutzer pro Monat. Windy.com ist bekannt für eine umfassende, werbefreie Prognose.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/windycom-fuhrt-globale-abdeckung-bei-der-blitzuberwachung-mit-nowcastde-ein-301948119.htmlPressekontakt:Windy.com - David Polášek,Marketing Executive,+420 731 006 234,david.polasek@windy.com; Nowcast.de - Richard Fellner,CEO,rfellner@nowcast.deOriginal-Content von: Windyty, SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172095/5619478