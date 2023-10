Ucore Rare Metals: RapidSX-Demonstrationsprogramm für US-Verteidigungsministerium läuft

Anzeige / Werbung

Das sehr umfangreiche Testprogramm für das US-Verteidigungsministerium in der Seltene Erden-Demonstrationsanlage von Ucore ist angelaufen.

Die kanadische Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) betreibt im kanadischen Kingston eine rund 467 Quadratmeter große Demonstrationsanlage, in der man die Kommerzialisierung der schon zum Patent angemeldeten RapdidSX-Technologie vorantreibt. Hier hat Ucore in den vergangenen drei Jahren bereits große Fortschritte dabei gemacht, die Vorteile seiner Technologie zur Abscheidung und Reinigung Seltener Erden Elemente aufzuzeigen.

Ucore hat diese RapidSX-Vorteile auch durch eine unabhängige Bewertung durch Dritte qualifiziert und ein Patent auf geistiges Eigentum ("IP") angemeldet, um die eindeutigen Verfahrensvorteile des Unternehmens zu schützen. Mittlerweile hat das Unternehmen ein Programm zur Kommerzialisierung und zur Skalierung der Demonstrationsanlage aufgenommen. Dabei steht der Technologietransfer zur in der Entwicklung begriffenen Seltene Erden-Abscheidungsanlage (bis auf Cerium und Yttrium) in Louisiana, dem Louisiana Strategic Metals Complex (LA-SMC) im Vordergrund.

Rigoros ausgearbeitetes Demonstrationsprogramm für das US-Verteidigungsministerium

Um die bestmöglichen Verarbeitungsresultate in der LA-SMC erzielen zu können, arbeitet Ucore aktuell daran, die Vorteile von RapidSX durch ein rigoros ausgearbeitetes Demonstrationsprogramm zu quantifizieren, das man im Auftrag - und auch auf Rechnung - des US-Verteidigungsministeriums durchführt. Damit bereitet sich das Unternehmen auf die kommerzielle Verarbeitung eines breiten Spektrums von schweren und leichten gemischten chemischen Seltenerdkonzentraten vor, die aus einer großen Vielfalt verschiedener Quellen stammen. In der Anlage in Kingston hat Ucore bislang Material aus drei verschiedenen Quellen bearbeitet.

Umfangreiche Arbeiten

Im Detail sind die Bereiche der Entwicklung, Inbetriebnahme, Erprobung und/oder Demonstration, die derzeit für jeden CDF- und LA-SMC-Einsatzstoff bearbeitet werden:

Cerium-Abreicherung

Yttrium-Abreicherung

Auslaugung zur Herstellung einer schwangeren Laugenlösung ("PLS")

Aufbereitung durch eine konventionelle Lösungsmittelextraktion ("CSX") Mixer-Settler-Pilotanlage eines ähnlichen 52-stufigen Systems zur Ermittlung der grundlegenden SX-Leistung

Aufbereitung durch die 52-stufige RapidSX-Demoanlage (schwere und/oder leichte Elemente - Ausbeute an PrNd, Pr, Nd, Tb, Dy und Y)

Um die optimale Gestatung und Konstruktion des LA-SMC in Louisiana zu gewährleisten, umfassen die Arbeiten in der Demonstrationsanlage zudem die folgenden, spezifischen Arbeiten:

Herstellung von Chlorid-Niederschlag

Prüfung der Bauteildegradation

Zerstörungsfreie und zerstörende Prüfung von Bauteilen

Dynamische analytische Integration mit Kontrollsystem - TXRF und ICP-MS vor Ort

Rückgewinnung und Recycling von Salzsäure

Produktion von Oxalat-Fällungsprodukten - kleine Chargen

Oxidproduktion - Kleinserie

Speicherprogrammierbares Steuerungssystem - rohstoffspezifische Programmierung für die Bereitstellung von Chemikalien und Rückmeldungen von über 600 Systemsensoren

Radioaktive Überwachung und Rückverfolgung - potenzielle Spurenmengen in jedem Produkt und Abfallstrom

Skalierungs-Demonstration - für die kommerzielle LA-SMC-Anlage

Technisch-wirtschaftliches Engineering - einschließlich digitaler Zwillingsmodellierung Ventilation & Fume Scrubbing System

Abwasseraufbereitungsanlage

Teilnahme am Autotech CTA Fall 2023 Programm im Silicon Valley

Interessant ist auch, dass Ucore von Global Affairs Canada eingeladen wurde, am Autotech CTA Fall 2023 Programm, das vom 10. bis 12. Oktober in San Jose, Kalifornien, stattfindet, teilzunehmen (CTA = Canadian Technology Accelerator). Dieses Programm, das vom handelskommissarischen Dienst der kanadischen Regierung organisiert wird, bietet den teilnehmenden Unternehmen Zugang zu potenziellen Kunden in den USA, strategischen Partnern und zu Investoren. Darüber hinaus werden auch mögliche Kontakte zu Sektor-Experten und dem Auto-Tech-Ökosystem in Kalifornien vermittelt. Hier bieten sich unserer Ansicht nach Chancen, die genau zum aktuellen Entwicklungsstadium von Ucore Rare Metals passen!

"Wir freuen uns sehr, dass die kanadische Regierung uns ausgewählt hat, an dieser prestigeträchtigen Branchenveranstaltung teilzunehmen", sagte Dr. Ahmad Hussein, Berater und Direktor für Regierungsbeziehungen bei Ucore. "Wir freuen uns darauf, den Aufbau einer nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden zu erörtern und strategische Partnerschaften zu erkunden, während wir unsere geplante Separationsanlage in Louisiana vorantreiben."

