Zum Ende einer schwachen Börsenwoche legt der DAX am Freitag wieder etwas zu. Vor dem am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA klettert der Leitindex leicht nach oben. Auch die vorbörsliche US-Indikation ist vor den wichtigen Daten freundlich. Nvidia überzeugt ohnehin mit Relativer Stärke und die Bullen bahnen den nächsten Ausbruch an.Gespannt wird zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten ...

