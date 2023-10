FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BUNZL TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 3100 (2750) PENCE - BERENBERG CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 400 (115) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1980 (1865) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 110 (200) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES MAN GROUP TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 275 PENCE - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 41 (39) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC RAISES WIZZ AIR TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1925 (2260) PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3000 (3850) PENCE - ODDO BHF CUTS PHOENIX GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 540 PENCE - UBS RAISES RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 5200 (4800) PENCE



