Berlin (ots) -Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen gelten als wichtiges Instrument, um Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz anzustoßen, zu bewerten und zu erweitern. Mit der Umsetzung der europäischen CSRD-Richtlinie in nationales Recht sollen die Berichte künftig für viele Unternehmen verpflichtend werden. Damit werden Nachhaltigkeitsberichte den Finanzberichten gleichgestellt und die enthaltenen Aussagen müssen von externen Stellen geprüft werden. Gerade den Mittelstand stellt das vor große Herausforderungen. Wie viele Unternehmen erstellen heute schon Nachhaltigkeitsberichte? Welche Vorteile und Hindernisse sehen die Unternehmen? Sind sie auf die neuen Anforderungen vorbereitet? Wer sollte die Prüfungen durchführen?Diese und weitere Fragen beantwortet eine Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 500 mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 1000 Mitarbeitenden. Die Ergebnisse der Studie stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor.Zeit: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands e.V.Zugang online per Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjhjZTViMTYtZTRlNy00YTk1LTllZTItMzg5YTE0NzI2ZDg0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Zugang per Telefon Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 206 912 583#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5619573