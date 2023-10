NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Verzögerungen und Stornierungen von Projekten und der Wertminderungen von Orsted hätten die Investoren das Vertrauen in die Windenergie auf See verloren, konstatierte Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Offshore-Projekte von RWE seien aber nach wie vor "gesund"./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 21:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

