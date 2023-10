ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. In der anstehenden Berichtssaison dürfte es von den europäischen Technologieunternehmen erste Signale einer Nachfragebelebung bei PCs und Smartphones geben, während in den Segmenten Automotive und Industrial die Schwäche erst beginnen sollte, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Im Fokus stünden daneben die Preissituation und erste Signale für das kommende Jahr. Bei Siltronic seien angesichts eines möglichen Überangebots am Markt etwaige weitere Verzögerungen beim Kapazitätsaufbau von Interesse./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 18:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken