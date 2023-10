NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Tests des Unternehmens zur vollständigen Bewertung der Risiken bestimmter Beatmungsgeräte für nicht ausreichend befunden hat und weitere Untersuchungen fordert, sei belastend für die Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 03:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 03:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

