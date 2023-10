NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Insgesamt sehe er den Bericht als leicht positiv an, da es zuletzt einige Befürchtungen hinsichtlich schwächelnder Aktivitäten des Ölkonzerns gegeben habe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 02:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 02:38 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

