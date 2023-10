Granada/Bonn (ots) -



Die Präsidentin Moldaus Maia Sandu erwartet, dass der Europäische Rat ihr Land im Dezember zu offiziellen EU-Beitrittsverhandlungen einlädt. "Das wäre eine große Ermutigung unseres Volkes und die Integration in die EU ist dann auch tatsächlich Wirklichkeit", sagte Sandu im Interview mit dem Fernsehsender phoenix am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada. Sie und ihr Land wollten keine Abkürzung auf den Weg in die Europäische Union. Sie wünsche sich, dass "das Aufnahmeverfahren tatsächlich auf den Verdiensten der jeweiligen Beitrittskandidaten" beruhe. Sie räumte ein, dass ihr Land bei der Bekämpfung von Korruption und beim Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen noch weitere Fortschritte machen müsse. In der Übergangszeit brauche Moldau die Unterstützung der EU für seine Sicherheit. Die Präsidentin wünschte sich vor allem die Unterstützung der EU gegen die hybriden Bedrohungen Russlands. Russland versuche derzeit mit großen Summen Schwarzgelds die bevorstehenden Wahlen in Moldau mit Desinformation und Propagandakampagnen zu beeinflussen. "Wir müssen zusammenarbeiten, um Propaganda und Desinformation zu bekämpfen", so die Präsidentin im phoenix-Interview.



Das Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/5Nw



