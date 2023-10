Gerade ist die Commerzbank-Aktie dabei sich aus einer charttechnisch heiklen Situation zu befreien. Schub dürften dabei neue Daten zur deutschen Industrieproduktion gegeben haben. Nachmittags könnte es weiter nach oben gehen, denn dann wird der jüngste US-Arbeitsmarktbericht erwartet.Die Industrie in Deutschland hat im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Bestellungen um 3,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden ...

