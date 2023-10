Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, hat im Rahmen der Samsung Developer Conference 2023 ("SDC23") gemeinsam mit Samsung Electronics eine Live-Demonstration des Aqara Präsenzsensors FP2 in Verbindung mit der Samsung SmartThings-Technologie abgehalten. Während der SDC-Keynote betonte Cathy You, Senior Vice President von Aqara, die Synergien zwischen den Smart-Home-Geräten von Aqara und der großen Bandbreite der Samsung SmartThings-Produkte. "Unsere Partnerschaft mit Samsung basiert auf der gemeinsamen Zukunftsvision, in der Häuser nicht nur automatisiert sind, sondern sich auch an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen lassen", sagte Cathy You.

Der FP2 Präsenzsensor ist Aqaras neuester Anwesenheitssensor mit präziser Erkennung menschlicher Anwesenheit. Der Smart-Home-Hersteller hat mit Samsung zusammengearbeitet, um den Sensor, der ab dem 1. Quartal 2024 erhältlich sein soll, mit SmartThings-Kompatibilität auszustatten. Die Integration des FP2 in die SmartThings-Plattform wird Samsung-Nutzern ein personalisiertes und sicheres Wohngefühl bieten. Dank der Millimeterwellen-Technologie (mmWave) erkennt der FP2 die Anwesenheit einer Person selbst bei der kleinsten Bewegung, wie z. B. beim Atmen, was ihn zu einem starken Unterstützungselement für Haussicherheits- und Energiemanagementsysteme macht (z. B. automatische Licht-/Klimaanlagensteuerung). Durch die Nutzung der einzigartigen Zonenpositionierungsfunktion des FP2 können mit SmartThings integrierte Geräte basierend auf dem Anwesenheitsstatus einer benutzerdefinierten Zone gesteuert werden, was den Nutzern individuellere und präzisere Automatisierungen in verschiedenen Bereichen desselben Raums ermöglicht.*

Die neueste FP2-Integration ist ein gutes Beispiel für die verstärkte Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, und es wird erwartet, dass weitere Smart-Home-Produkte von Aqara in die Samsung SmartThings-Plattform integriert werden.

Seit dem Beginn der strategischen Partnerschaft im Jahr 2022 arbeitet Aqara mit Samsung zusammen, um die Möglichkeiten für Nutzer zu erweitern und ein durchgängiges, vernetztes Smart Home zu bieten. Eine wachsende Anzahl von Aqara-Geräten ist mit Samsung SmartThings kompatibel, sei es durch das WWST-Programm oder den neuen Matter-Standard. Aqara ist auch ein früher Teilnehmer des Early-Access-Programms für Matter von SmartThings.

* Um die benutzerdefinierten Zonen zu erstellen und zu verwalten, wird die Aqara Home App benötigt.

