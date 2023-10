Kürzlich gaben die Formycon AG und ihr Vermarktungspartner Fresenius Kabi bekannt, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Zulassungsantrag für FYB202 akzeptiert hat. In den USA wird Formycon/Fresenius Kabi die BLA noch in diesem Jahr einreichen. Trotz des Patentablaufs in den USA in 2023 hat Johnson & Johnson mit Formycon sowie mit den Biosimilar-Wettbewerbern Alvotech, Amgen und Celltrion rechtliche Vereinbarungen getroffen, um die Markteinführung ihrer jeweiligen Stelara-Biosimilars bis 2025 zu verschieben. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch ist Formycon/Fresenius Kabi in der ersten Vermarktungsgruppe dennoch aussichtsreich positioniert, um nach der Zulassung von FYB202 um Marktanteile zu kämpfen. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch das Kursziel von EUR 100,00 und bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





