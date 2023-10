US-Verbraucher wenden sich gegen den Zahlungsdienstleister. Der soll zu ihrem Nachteil Vereinbarungen mit E-Commerce-Händlern getroffen haben. Paypal ist in den USA mit einer Kartellklage konfrontiert worden. Darin erheben Verbraucher den Vorwurf, der Paymentanbieter habe Vereinbarungen mit E'Commerce-Händlern getroffen, um die Transaktionsgebühren künstlich hoch zu halten. Die Sammelklage wurde am Donnerstag vor einem Bundesgericht in San José ...

