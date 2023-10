© Foto: Daniel Naupold - Daniel Naupold/dpa



Am 10. Oktober findet zum achten Mal ein Online-Live-Event des International Investment Forum (IIF) statt. Manager von 19 Unternehmen präsentieren per Zoom und stellen sich den Fragen der Anleger.

Die Online-Veranstaltung am 10. Oktober beginnt um 9:55 Uhr (MEZ). Das Event wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit via Zoom sowie ein Terminplan sind HIER zu finden.

Das International Investment Forum (IIF) ermöglicht Anlegern als rein digitales Event exklusive Einblicke in börsennotierte Firmen aus Ländern wie Deutschland, Australien, Italien und Nord-Amerika.

Mit dabei sind Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren, einschließlich Software, Industrie, Handel, Immobilien, Wasserstoff, Rohstoffe & Solar sowie Energie. Diese Firmen geben tiefe Einblicke in ihre Betriebsstrukturen und neuesten Entwicklungen und sind zudem live für Rückfragen im Chat erreichbar.

Moderiert wird das IIF wieder durch die Analysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers.

Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots:

1. 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) Deutschland 2. Almonty Industries Inc. (ISIN AU0000157679) Australien 3. Altech Advanced Materials AG (ISIN DE000A31C3Y4) Deutschland 4. Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6) Deutschland 5. Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN CA14161Y2006) Kanada 6. Deutsche Beteiligungs AG (ISIN DE000A1TNUT7) Deutschland 7. Deutsche Eigenheim Union AG (ISIN DE000A0STWH9) Deutschland 8. Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76) Deutschland 9. dynaCERT Inc. (ISIN CA26780A1084) Kanada 10. First Hydrogen Corp. (ISIN CA32057N1042) Kanada 11. Giga Metals Corp. (ISIN CA37518K1021) Kanada 12. International School Augsburg (ISA) gAG (ISIN DE000A2AA1Q5) Deutschland 13. K+S AG (ISIN DE000KSAG888) Deutschland 14. Klimat X Developments Inc. (ISIN CA49863L1067) Kanada 15. Manuka Resources Ltd. (ISIN AU0000090292) Australien 16. Mexedia S.p.A (ISIN IT0005450819) Italien 17. PATRIZIA SE (ISIN DE000PAT1AG3) Deutschland 18. Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN CA80412L8832) Kanada 19. Viva Gold Corp. (ISIN CA92852M1077) Kanada

Für Investoren ist das Online-Event des International Investment Forums (IIF) eine einmalige Chance, aus erster Hand informiert zu werden. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.ii-forum.com

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion