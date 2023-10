BERLIN (dpa-AFX) - Der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest" hat am Donnerstagabend mal wieder abgeräumt. Der Fall "Wilde Hunde" aus dem Jahr 2021 lockte ab 20.15 Uhr 5,69 Millionen (22,8 Prozent) vor den Bildschirm. Die ZDF-Dramaserie "Fritzie - Der Himmel muss warten" landete mit 2,99 Millionen (11,9 Prozent) deutlich dahinter.

RTL punktete mit dem Quiz "Blamieren oder Kassieren" - 1,83 Millionen (7,3 Prozent) guckten zu. Die ProSieben -Castingshow "The Voice of Germany" schauten sich 1,32 Millionen (5,9 Prozent) an.

Vox hatte das US-Actionabenteuer "Jurassic World" zu bieten - dafür interessierten sich 1,47 Millionen (6,4 Prozent). Die Sat.1-Dokureihe "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" holten sich 870 000 Menschen (3,6 Prozent) ins Haus.

Mit der Doku-Soap "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" auf Kabel eins verbrachten 620 000 Leute (2,6 Prozent) den Abend. Die RTLzwei-Gesellschaftsreportage "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" hatte 560 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,3 Prozent)./bok/DP/ngu