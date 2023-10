München (ots) -Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.Die Vereinten Nationen haben sich zum Ziel gesetzt die HIV- und Aids-Pandemie auf der Welt zu beseitigen. Bis 2030 soll das 95-95-95-Ziel erreicht werden. Das bedeutet:95 Prozent aller Infizierten wissen von ihrer HIV-Infektion Bescheid. Von diesen Menschen erhalten 95 Prozent eine lebensrettende Therapie. Bei 95 Prozent der Menschen, die behandelt werden, kann keine Virenlast mehr nachgewiesen werden - und damit sind sie nicht mehr Überträger der lebensbedrohlichen Krankheit.Kürzlich veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Report. Demnach kann das Virus bis 2030 tatsächlich besiegt werden. Denn Staaten wie Botswana, Eswatini, Ruanda, Tansania und Simbabwe haben das 95-95-95-Ziel bereits erreicht, während 16 weitere Länder ebenfalls kurz vor dem Ziel stehen.Es muss noch einiges getan werden, doch Zahlen wie diese zeigen, dass es möglich ist. Von 2010 bis 2022 konnte in den ost- und südafrikanischen Regionen die Anzahl der HIV-Infektionen um 57 Prozent reduziert werden. Auch die Zahl der Menschen, welche eine Behandlung erhalten, sind stark angestiegen. 2022 befanden sich knapp 30 Millionen Menschen in Therapie.Die SOS-Kinderdörfer rufen Politiker auf der ganzen Welt zum Handeln auf. Denn nur wenn alle zusammenarbeiteten, könne das historische Ziel auch wirklich erreicht werden- die tödlichste Pandemie der Welt zu eliminieren.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5619719