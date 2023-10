DJ Scholz und Macron beraten auf Klausur zu Transformation und EU-Souveränität

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werden am Montag und Dienstag in Hamburg gemeinsam mit ihren Ministern zu einer ersten Kabinettsklausur zusammenkommen. Das Treffen steht der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann zufolge im Zeichen der besonders engen Zusammenarbeit beider Länder. Die beiden Kabinette werden schwerpunktmäßig über die Transformation beider Länder hin zur Klimaneutralität und über die europäische Souveränität in Wirtschaftsfragen beraten. Außerdem steht das Thema Künstliche Intelligenz auf der Tagesordnung.

"Es geht darum, sich gemeinsam jeweils mit den Counterparts und auch im Plenum über diese Themen auszutauschen und die engen Beziehungen zu stärken", sagte Hoffmann. Eine gemeinsame Abschlusserklärung ist nicht vorgesehen.

Am Montag wollen Scholz und Macron sowie die beiden Kabinette den Airbus-Werksflughafen in Hamburg-Finkenwerder besuchen. Für Montag ist gegen 17.00 Uhr ein gemeinsames Statement von Scholz und Macron geplant. Anschließend sind ein bilaterales Gespräch beider sowie eine Bootsfahrt vorgesehen. Zudem sind Gespräche zwischen den Fachministern und Bootsfahrten geplant. Am Abend soll eine erste Plenarsitzung der Kabinette im Rahmen eines Arbeitsessens stattfinden.

Nach der zweiten Plenarsitzung der beiden Kabinette am Dienstagvormittag ist im Anschluss um 11.15 Uhr eine Pressekonferenz von Scholz und Macron vorgesehen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.