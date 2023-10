Leipzig (ots) -Die Ereignisse der letzten Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger herausgefordert. Wie blicken die Menschen in Mitteldeutschland auf ihr Leben in diesen Zeiten? Bei "Fakt ist!" aus Magdeburg diskutieren darüber MDRfragt-Mitglieder mit Bundespolitikern. Zu sehen am Montag, 09.10.2023, ab 21.30 Uhr im MDR-Fernsehen sowie auf mdr.de.Ukraine-Krieg, Corona, Inflation, Migration, Energie-Debatte - die letzten beiden Jahre haben die Bürgerinnen und Bürger herausgefordert. Wie es Politikerinnen und Politikern erging, zeigt um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen die Reportage "Ernstfall - Regieren am Limit". Direkt im Anschluss stellt "Fakt ist!" Bürgerinnen und Bürger aus Mitteldeutschland in den Fokus und bringt sie mit Bundespolitikern aus dem Sendegebiet ins Gespräch. Was bewegt die Menschen in diesen Zeiten? Vertrauen sie noch der "Ampel"-Koalition? Was wünschen sie sich von der Politik?Stellvertretend diskutieren unter anderem:- Caroline Lampe-Skriba (52) aus Dresden. Sie sagt, noch nie habe es eine Bundesregierung geschafft, ein Volk so weit zu entzweien wie diese.- Kay Molzahn (61) aus Halle. Er ruft die Politik auf: "Schaut dem Volk aufs Maul!"- Für Marion Wegener-Haas (67) aus Bad Frankenhausen fehlt vor allem das Kindeswohl im Blick der Politik.- Henrik Slobodda (59), ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Möchenholzhausen im Weimarer Land, sagt: "Wer die Leute nicht mitnimmt, läuft Gefahr, dass der Populismus gewinnt."Insgesamt werden circa 20 Männer und Frauen im "Fakt ist!"-Studio in Magdeburg dabei sein. Sie gehören zur MDRfragt (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.html)-Gemeinschaft, einer Community von mehr als 65.000 Menschen, die regelmäßig zu aktuellen Ereignissen und Trends in der Gesellschaft ihre Meinung sagen.Drei Bundespolitiker aus dem Sendegebiet stellen sich der Diskussion mit den Bürgern:- Michael Kellner (B'90 / Die Grünen), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand,- Yvonne Magwas (CDU), MdB aus dem Vogtland, Bundestags-Vizepräsidentin und Stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauen Union sowie- Detlef Müller (SPD), MdB aus Chemnitz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag.Dabei wird es um Themen gehen wie Inflation, Zuwanderung, Energiewende, Kriegsangst - und auch mangelnde Bürgerbeteiligung oder den Vertrauensverlust in die Regierung und die Parteien.Zu Wort kommen außerdem Prof. Konstanze Senge, Wirtschaftssoziologin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie der Geschäftsführer der InfraLeuna GmbH, Christof Günther.Moderiert wird der Talk von Anja Heyde und Stefan Bernschein.Pressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0391) 539 21 21.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5619743