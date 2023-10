Tustin, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Am 23. September feierte die High-End-Elektrofahrradmarke Vanpowers die Eröffnung ihres neuen Offline-Partnergeschäfts ATB Bike in Tustin, Kalifornien. ATB Bike ist ein Fachgeschäft, das eine große Auswahl an Fahrrädern anbietet, darunter die gesamte Palette der derzeit verfügbaren Modelle von Vanpowers. Vanpowers hat in nur einem Jahr Partnerschaften mit mehr als 30 Offline-Stores aufgebaut und wird in absehbarer Zukunft weiter wachsen. Dies zeigt das Engagement der Marke für eine kontinuierliche Expansion und ihren zunehmenden Einfluss auf dem amerikanischen und europäischen Markt.Um diesen bedeutsamen Anlass zu feiern, organisierten Vanpowers und ATB Bike gemeinsam eine Probefahrtveranstaltung und luden Anwohner und Radsportbegeisterte ein, die hochmodernen Funktionen des City Vanture, des Straßen-E-Bikes der Marke, zu erleben. die Manidae, ihr E-Mountainbike; und das neu eingeführte UrbanGlide, ein E-Bike für den Stadtverkehr, das auf der EUROBIKE-Messe (https://www.businesswire.com/news/home/20230621166757/en/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202310-EU-ATB-Bike) im Juni dieses Jahres vorgestellt wurde.Die Teilnehmer schätzten die vielfältige Auswahl an Elektrorädern von Vanpowers, insbesondere das UrbanGlide (https://www.vanpowers.com/products/urbanglide-ultra-eu?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202310-EU-ATB-Bike). Sie lobten das elegante Design, die hervorragende Leistung und den unvergleichlichen Komfort. Ein Besucher namens Mark erklärte: " Ich habe noch nie ein so cooles E-Bike gefahren. Es fährt nicht nur schnell, sondern es lässt sich auch wirklich gut steuern. Dieses Fahrrad erspart mir stundenlangen Stau! " Einige Besucher waren so begeistert, dass sie Bestellungen für den UrbanGlide vor Ort aufgegeben haben.Seit seiner Markteinführung erregt das UrbanGlide Aufmerksamkeit und Anerkennung von vielen großen Mediengeschäften, darunter Forbes (https://www.forbes.com/sites/scottkramer/2023/07/16/a-new-e-bike-thats-well-worth-considering/'sh=73e68a331627&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202310-EU-ATB-Bike), MakeUseOf (https://www.makeuseof.com/vanpowers-urban-glide-review/?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202310-EU-ATB-Bike) und Autoevolution (https://www.autoevolution.com/news/vanpowers-urban-glide-is-amsterdam-styling-bent-on-propelling-the-brand-to-a-new-level-216919.html?utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=202309-US-ATB-Bike). Einige einflussreiche Radsport-YouTuber hatten auch die Gelegenheit, sich das neue Modell frühzeitig zu sichern und ihre Gedanken mit ihren Abonnenten zu teilen, und das schiere Lob war überwältigend. Am wichtigsten ist, dass Vanpowers viel Zuspruch und positives Feedback von seinem Publikum erhalten hat. "Ich habe das UrbanGlide-Ultra gekauft und es ist fantastisch", sagte ein Kunde, Jonathan. "Es eignet sich perfekt zum Fahren in der Stadt und für Offroad-Abenteuer"."Vielen Dank an alle Medien und Verbraucher für ihre Unterstützung. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, so weit zu kommen", sagte Amy, die US-Marketingmanagerin der Marke. "Wir sind auch unglaublich dankbar für das Vertrauen, das uns unser Netzwerk aus mehr als 30 Offline-Partnern, darunter ATB Bike, entgegenbringt. Wir freuen uns darauf, dieses Netzwerk noch weiter auszubauen und werden unseren Partnern weiterhin den bestmöglichen Service und Support bieten.".Weitere Informationen finden Sie auf www.vanpowers.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2239526/Vanpowers_Picture.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vanpowers-feiert-die-groWe-eroffnung-des-neuen-offline-partners-atb-bike-301949443.htmlPressekontakt:Vanpowers PR-Team,press@vanpowers.bike,(800)Original-Content von: Vanpowers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172098/5619729