Bochum (ots) -Aral pulse, einer der größten Ultraschnellladeanbieter in Deutschland, ist zum besten Schnellladeanbieter gekürt worden. Die Auszeichnung, die im Rahmen des Ladenetztests 2023 (https://www.connect.de/vergleich/ladenetztest-2023-ladepunkt-betreiber-cpo-test-deutschland-3204278-9792.html) von connect vergeben worden ist, zeigt, dass Aral seine Ziele erfüllt, das schnellste und bequemste Ladenetz zu bieten inkl. eines außergewöhnlich positiven Kundenerlebnisses, bei dem das Laden so einfach, wie das Tanken sein soll.Der jährlich durchgeführte Praxistest bewertet Schnellladesäulenanbieter anhand von 12 Kriterien, die zu den Bereichen Kundenservice, Hardware-Funktionalität und weitere Kundenangebote zusammengefasst werden können.Alexander Junge, Aral Vorstand für den Bereich E-Mobilität, sagt: "Bereits drei Jahre nach unserem Einstieg in den hiesigen Lademarkt betreiben wir heute mit mehr als 1.700 Ladepunkten eines der größten Ultraschnellladenetze Deutschlands. Im Fokus stehen dabei immer die Bedürfnisse unserer Kund:innen - die Auszeichnung als Testsieger zeigt, dass wir auf diesem Weg bereits viel erreicht haben. Dieses Angebot werden wir weiterhin konsequent ausbauen, um unseren Kund:innen den Umstieg zur E-Mobilität so attraktiv wie möglich zu machen."Der Ausbau des Ladegeschäfts zählt zu den zentralen Wachstumsfeldern von Arals Muttergesellschaft bp in Deutschland. So plant das Unternehmen, im Rahmen seiner Strategie für den deutschen Markt bis 2025 5.000 Ladepunkte und bis 2030 bis zu 20.000 Ladepunkte zu installieren. Im Fokus steht dabei das schnelle und ultraschnelle Laden an Tankstellen, viel besuchten Orten wie Supermärkten oder Schnellrestaurants . Damit bietet Aral seinen Kund:innen bundesweit ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Ladenetz, das Kund:innen beispielsweise vielfältige Bezahlmöglichkeiten bietet.Über Aral:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten Kund:innen ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke "Aral pulse" zu dem größten Anbieter von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland.Pressekontakt:Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:Eva Kelm+49 234 4366 4539Eva.Kelm@bp.comOriginal-Content von: Aral AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33012/5619751