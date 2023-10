Brille, Macs, iPhones, Uhren: 2023 gab es von Apple schon viel zu sehen. Neue iPads gehören bislang jedoch nicht dazu. Das könnte sich noch ändern. Es steht sogar eine große Überraschung in Aussicht. Im Oktober 2022 kündigte Apple das iPad Pro mit M2-Prozessor und das iPad 10 (Test) ganz unspektakulär per Pressemeldung an. Ein Jahr später fehlt von neuen Tablets noch jede Spur. Wie 9 to 5 Mac berichtet, ist aber nur noch ein wenig Geduld gefragt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...