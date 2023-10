Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG



Unternehmen: JDC Group AG

ISIN: DE000A2YN1M1



Anlass der Studie: Anleihen-Umtausch

Empfehlung: n.a.

Kursziel: n.a.

Letzte Ratingänderung: n.a.

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Anleihen-Umtausch unter Berücksichtigung der neuen Zinsniveaus

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (eine 100%ige Tochter der JDC Group AG) bietet die Platzierung von neuen Anleihen (WKN: A3514Q, Kupon (aktuelle Info: 6,75 - 7,25%, Laufzeit bis 1.11.2028) in einem Volumen von bis zu EUR 25 Mio. an. Besonderheit der Transaktion ist, dass die Inhaber der bisherigen Anleihe (WKN: A2YN1M; Emittentin: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, Kupon: 5,5%, Laufzeit: 2. Dezember 2024) ein Umtauschrecht eingeräumt bekommen, daneben können Anleihen frei platziert werden (bei Überzeichnung entscheidet die Emittentin über die Annahme der Umtauschaufträge). Die operative Entwicklung der JDC Group ist, trotz anspruchsvollem Makroumfeld (Zinsanstiege, Ukrainekrieg, Inflation), positiv - so konnten in Q2 2023 Umsatz (EUR 40,8 Mio.; +8%) und EBITDA (EUR 1,9 Mio.; +14,6%) deutlich gesteigert werden.



Mittelverwendung. Die Akquisition von Marktteilnehmern und Assets (Versicherungsbeständen) und deren Migration auf die eigene Abwicklungsplattform hebt Skalierungspotenziale und ist essenzieller Bestandteil der Wachstumsstrategie. Daneben dient die Begebung der neuen Schuldverschreibung insbesondere der Ablösung der vorangegangenen Schuldverschreibung (19/24).



Ausblick: Für 2023 geht JDC von einem Umsatz zwischen EUR 175 Mio. und EUR 190 Mio. aus. Das EBITDA soll zwischen EUR 11,5 Mio. und EUR 13,0 Mio. liegen. Insgesamt geht der Vorstand von einer für den Konzern positiven Geschäftsentwicklung aus.



