Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (‚Kapitalmarkt KMU') lädt am 9. November zu einer wichtigen Info-Veranstaltung. Agenda des Events Frankfurt am Main, 9. November 2023 Airport Club, Frankfurt Airport Center, Hugo-Eckener-Ring, 60549 Frankfurt am Main 14:00 Uhr Registrierung und Snack Empfang 14:30 Uhr Begrüßung Ingo Wegerich, Präsident, Interessenverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...