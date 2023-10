München (ots) -Das SommerKino begeisterte 2023 besonders viele Nutzerinnen und Nutzer in der ARD Mediathek: Die zehn Filme der diesjährigen Reihe wurden mehr als 7 Millionen Mal abgerufen. Hauptattraktion und zugleich erfolgreichster Einzelfilm des Sommers war das "Guglhupfgeschwader" (ARD Degeto) aus der Erfolgsreihe rund um Kommissar Eberhofer, nach dem gleichnamigen Roman von Rita Falk, mit 1,75 Mio. Abrufen.Bei den fiktionalen Serien überzeugten im dritten Quartal 2023 vor allem das sechsteilige metoo-Drama "37 Sekunden" (Odeon Fiction, ARD Degeto) das Publikum (450.000 Streamviews pro Folge) sowie die achtteilige Near-Future-Serie "Arcadia"(WDR/SWR) mit rund 260.000 Views/Folge.Erfolgreichste Doku-Serie des Sommers war "UNPARTEIISCH - Deutschlands Elite-Schiedsrichter". Über fünf Folgen (mit je 570.000 Streamviews) begleitet die Serie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im deutschen Profifußball durch die Saison 2022/2023 - vom Trainingslager im Juli 2022 bis zum DFB-Pokalfinale im Juni 2023.Erfolgreich gestartet sind die neuen Staffeln der Reihe "Money Maker" - allen voran die Folge über Bonny Lang und "Das Millionengeschäft mit Onlyfans & Co.", die bisher eine halbe Million Abrufe verzeichnete.Das junge Reportageformat "Y-Kollektiv" ist im Sommer in die ARD Mediathek umgezogen. Immer montags erscheinen dort neue Reportagen mit Haltung zu kontroversen Themen der Zeit. Der bisher erfolgreichste Film war "Scheißjob Lehrer?" mit 380.000 Streamviews.Sophie Burkhardt, Channel Managerin ARD Mediathek und stellvertretende ARD-Programmdirektorin:"Doku-Serien und Fiktion bleiben die Zugpferde in der ARD Mediathek. Im Moment erzielen wir Spitzenwerte mit 'Babylon Berlin' aber auch zum Jahresende hin dürfen sich unsere Nutzerinnen und Nutzer auf viele Highlights freuen: Mit 'Being Michael Schumacher' wird es eine neue Portrait-Serie aus dem Sport geben, und 'Echt - Unsere Jugend' porträtiert die erfolgreiche deutsche Popgruppe - um nur zwei Doku-Serien zu nennen. Fiktional wird es extrem spannend mit neuen Serien wie dem Agenten-Thriller 'Davos' und schwarzhumorig, wenn die Meurers mit der Impro-Serie 'Das Fest der Liebe' zurückkehren."Die ARD Mediathek erreicht täglich 2,2 Millionen Menschen und verzeichnet weiterhin die größte Reichweite unter den Streaming-Portalen der deutschen Fernsehsender. Auch bei der täglichen Gesamtnutzung liegt sie mit durchschnittlich 2,4 Mio. Stunden im dritten Quartal 2023 vor ihren Mitbewerbern.ardmediathek.dePressekontakt:Ingrid Günther, ARD Programmdirektion / Presse und InformationE-Mail: ingrid.guenther@ard.de, Tel: 089/55 89 44 877Fotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5619794