FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets".

In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.299,25 +0,2% +8,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.897,50 +0,2% +31,0% Euro-Stoxx-50 4.134,15 +0,8% +9,0% Stoxx-50 3.879,53 +0,5% +6,2% DAX 15.190,20 +0,8% +9,1% FTSE 7.475,81 +0,3% -0,0% CAC 7.045,77 +0,7% +8,8% Nikkei-225 30.994,67 -0,3% +18,8% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 127,80 -0,37 -5,00

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,43 82,31 +0,1% +0,12 +5,9% Brent/ICE 84,33 84,07 +0,3% +0,26 +3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 39,30 -100,0% -39,30 -51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.821,89 1.820,29 +0,1% +1,60 -0,1% Silber (Spot) 21,09 20,93 +0,8% +0,16 -12,0% Platin (Spot) 861,83 859,50 +0,3% +2,33 -19,3% Kupfer-Future 3,60 3,55 +1,4% +0,05 -5,5%

Die Ölpreise legen moderat zu, nachdem sie zuletzt von ihrem hohen Niveau wieder etwas zurückgekommen sind.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Freitag mit einem gut behaupteten Start in den Handel erwartet. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Für Bewegung könnten die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für September sorgen, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden. Die Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. Ein starker Arbeitsmarktbericht würde zeigen, dass die US-Wirtschaft trotz der kräftig von der Fed angehobenen Zinsen gut dasteht. Am Markt dürfte dies jedoch die Erwartung schüren, dass die US-Notenbank an ihrer falkenhaften Zinspolitik länger als erwartet festhalten könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Die Renditen am Anleihemarkt dürften dann wieder ansteigen und den Aktienmarkt nach unten ziehen. Unter den Einzelwerten geben Exxon Mobil vorbörslich um 1,6 Prozent nach. Der Ölkonzern steht offenbar kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources, eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Der Deal könnte in den kommenden Tagen besiegelt werden, sofern die Gespräche nicht in letzter Minute ins Stocken geraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Titel von Pioneer machen einen Kurssprung um 11,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +187.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Im Blick stehen der für den weiteren Tagesverlauf mutmaßlich richtungweisenden US-Arbeitsmarktbericht für September. Die sogenannten Payrolls gelten als Wegweiser für die Entwicklung der US-Zinsen. Stützend wirkt die späte Erholung der Wall Street vom Vortag, dazu kommen vom zuletzt deutliche gesunkenen Ölpreis und den Renditen am Anleihemarkt keine Störfeuer. Konjunkturseitig kommen aus Deutschland durchwachsene Signale. Ein Hoffnungsschimmer ist der Auftragseingang im August. Nach dem starken Rückgang im Juli ist er im August stärker als erwartet gestiegen. Derweil blickt die chemische Industrie mit noch mehr Pessimismus in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima für die Branche ist im September weiter gefallen. Für kräftigen Druck auf Philips (-9,7%) sorgt eine kritische Stellungnahme der US-Medikamentenaufsicht FDA zu den Problemen mit den Philips-Beatmungsgeräten. Die FDA ist weiter "sehr unzufrieden" mit dem Status des Rückrufs. Als potenzielles Übernahmeziel wird der britische Versicherer Aviva gespielt, der Kurs steigt um gut 9 Prozent. Die Analysten von AJ Bell verweisen auf ein Gerücht, dass ausländische Unternehmen wie Allianz (+1,4%), Intact Financial und Tryg (+1,0%) zu den potenziell interessierten Parteien gehören sollen. Nur für ein Minus von 0,7 Prozent sorgt die Platzierung von 270 Millionen Aktien aus dem Besitz der Mutter GSK (+0,4%) beim Kurs von Haleon. Der GSK-Anteil ist nun auf 7,4 Prozent gefallen. Einhell zeigen sich mit einem kleinen Plus von 1,1 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose leicht gesenkt hat. Um 1,5 Prozent erholt zeigen sich Puma nach dem Kursabsturz um über 11 Prozent am Vortag. Hintergrund ist, dass das Unternehmen bei Vorlage der Drittqartalszahlen den Ausblick 2023 wohl nicht erhöhen wird, worauf zuletzt aber am Markt verstäkt gesetzt worden war.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:56 Do, 17:22 % YTD EUR/USD 1,0553 +0,0% 1,0535 1,0524 -1,4% EUR/JPY 157,30 +0,4% 156,95 156,37 +12,1% EUR/CHF 0,9629 +0,0% 0,9631 0,9624 -2,7% EUR/GBP 0,8645 -0,1% 0,8657 0,8655 -2,3% USD/JPY 149,06 +0,4% 148,97 148,61 +13,7% GBP/USD 1,2207 +0,1% 1,2169 1,2158 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3068 +0,0% 7,3119 7,3157 +5,5% Bitcoin BTC/USD 27.653,62 +0,7% 27.497,30 27.832,18 +66,6%

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar im Vorfeld der Daten zum US-Arbeitsmarkt wenig verändert. Die Daten könnten Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Für etwas Erleichterung sorgte der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpfte. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrschte dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom US-Arbeitsmarkt im frühen Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. Die Daten gelten als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank. In Japan wurde der Nikkei von der Schwäche bei Energie-, Auto- und Finanzwerten gedrückt. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützte nicht. Am Hongkonger Markt ging es dagegen kräftig aufwärts. Hier waren es Aktien von Technologieunternehmen und Verbraucherdienstleistern, die den Markt stützten. Gekauft wurden aber auch Bankaktien. Deutlich nach oben ging es daneben für Immobilienaktien. Country Garden, China Vanke und Longfor gewannen je über 2 Prozent. In Südkorea drehte der Kospi ins Minus. Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten habe die Teilnehmer zu Verkäufen veranlasst, hieß es. In Australien hat die Börse mit einem leichten Plus geschlossen, musste aber den dritten Wochenverlust in Folge hinnehmen. Die Banken Macquarie, ANZ, Commonwealth, NAB und Westpac - die zusammen mehr als 20 Prozent des ASX 200 nach Marktkapitalisierung ausmachen - gewannen zwischen 0,5 und 2,1 Prozent. Der Vermögensverwalter Magellan verringerte die Gewinne im Finanzsektor und stürzte um 18,5 Prozent ab, nachdem er für September Nettoabflüsse in Höhe von 2 Milliarden Austral-Dollar gemeldet hatte.

CREDIT

Wenig Bewegung gibt es am Freitagvormittag bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Credit Default Spreads (CDS) notieren fast unverändert auf den Vortagsniveaus. Aufgrund des wegweisenden US-Arbeitsmarktberichtes am frühen Nachmittag mache es wenig Sinn, sich im Voraus zu positionieren, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RHEINMETALL

Die Bundeswehr hat aus ihrem Rahmenvertrag mit Rheinmetall weitere Lieferungen von Artilleriemunition abgerufen. Der Rüstungskonzern teilte mit, er sei beauftragt worden, insgesamt mehrere zehntausend Geschosse des Typs L15 für die ukrainischen Streitkräfte sowie konventionelle 155mm-Assegai-Geschosse für die deutschen Streitkräfte zu liefern. Die Lieferung soll im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Der Auftragswert beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

VOLKSWAGEN/UMICORE

Umicore und die Volkswagen-Tochter Powerco geben ihrem Joint Venture für Batteriematerialien den Namen Ionway. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brüssel wird die Fabriken von PowerCo, dem Batteriehersteller von Volkswagen, mit wichtigen Materialien beliefern und einen großen Teil des Bedarfs von PowerCo in der Europäischen Union decken, so Umicore.

DEUTSCHE BAHN

Für die anstehende Fusion von DB Netz und DB Station&Service zu einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte hat ein breites Verbändebündnis vom Bund klare Ziele gefordert. Insbesondere müsse der Bund der neuen Gesellschaft eine klare Leitstrategie geben, mit dem Auftrag, die Kapazität, Qualität und Zuverlässigkeit der Schieneninfrastruktur zu erhöhen, schreiben acht Verbände in einem gemeinsamen Positionspapier. Dafür solle der Bund eine langfristige Finanzierung gewährleisten, die dauerhaft gesetzlich verankert sei und zu seinen verkehrs- und klimapolitischen Zielen passe.

LUFTHANSA

Die Industrieverbände aus Deutschland und Italien haben sich grundsätzlich positiv zur geplanten Übernahme von ITA Airways durch die Lufthansa geäußert. "Die anstehende Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche muss die Branche im internationalen Wettbewerb stärken, den staatlichen Einfluss zurückführen und die Resilienz der EU in diesem Feld sichern", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH (PWO)

hat seine Jahresprognose angehoben. Die vielfältigen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Stärkung der Wettbewerbskraft zeigten Wirkung, teilte das Unternehmen mit.

CMA CGM, VOLVO, RENAULT

Die Autobauer Volvo, Renault und der Reedereikonzern CMA CGM wollen gemeinsam eine Generation elektrischer Transporter entwickeln, um den Verkehrs- und Logistiksektor zu dekarbonisieren und der boomenden Nachfrage Rechnung zu tragen.

FINNAIR

plant eine Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro, um ihre finanzielle Position zu stärken. Der Erlös wird für die Rückzahlung des noch ausstehenden Teils eines Kapitaldarlehens in Höhe von 400 Millionen Euro verwendet.

GSK

hat mit dem Verkauf von Aktien an dem Arzneimittelhersteller Haleon 885,6 Millionen Pfund eingenommen. GSK veräußerte 270 Millionen Haleon-Aktien zum Preis von 328 Pence je Stück, das entspricht einem Abschlag von 2,45 Prozent auf den Schlusskurs am Donnerstag in Höhe von 336,25 Pence. Der Pharmakonzern verringerte damit seinen Haleon-Anteil von zuvor 10,3 Prozent auf rund 7,4 Prozent.

PHILIPS

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat von dem Medizintechnikkonzern Philips mehr Tests von Schlaf- und Beatmungsgeräten verlangt, nachdem der Konzern Millionen von Beatmungsgeräten für Schlafapnoe-Patienten zurückrufen musste. Die Philips-Aktie fiel im Amsterdamer Handel um 9 Prozent.

SANOFI

Der französische Pharmakonzern Sanofi erwägt laut einem Agenturbericht eine Akquisition des US-Biotechunternehmens Mirati Therapeutics. Sanofi habe ein Gebot für Mirati, einen Hersteller von Krebsmedikamenten mit Sitz in San Diego, geprüft, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

APPLE/GOOGLE

Die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde will Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen. Es geht um den Vorwurf, dass die Unternehmen ihre Marktdominanz missbraucht und gegen die Vorschriften des Landes für mobile Zahlungen verstoßen haben sollen.

CHEVRON

Die Beschäftigten von zwei Chevron-Erdgasanlagen in Australien haben für die Wiederaufnahme des Arbeitskampfes gestimmt und damit einen Konflikt neu entfacht, der die globalen Energiemärkte erschüttert hat.

DISNEY

will sich von seinen Streaming- und TV-Geschäften in Indien trennen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, führt der US-Konzern vorläufige Gespräche mit potenziellen Käufern, darunter der Milliardär Gautam Adani und der Sun-TV-Chairman Kalanithi Maran. Auch Finanzinvestoren hätten Interesse.

SHELL

Das Ergebnis von Shell ist im dritten Quartal durch ein stärkeres Gas- und Chemiegeschäft angekurbelt worden, bleibt aber im Minus. Zugleich sieht sich der britische Ölkonzern mit seinen Produktionsmengen auf dem Weg, seine Ziele zu erreichen.

