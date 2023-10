MONTAG, DEN 9. OKTOBER Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV gibt am 9. Oktober 2023 seinen Umsatz für das dritte Quartal bekannt. Die Industrieproduktion und der Umsatz im Dienstleistungsbereich für August werden veröffentlicht. Sentix-Investorenvertrauen für Oktober spiegelt die Stimmung der Anleger in der Eurozone wider. In den USA startet die Jahrestagung von IWF und Weltbank. Außerdem geht der Cum-Ex-Prozess gegen einen ehemaligen Steueranwalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...