Bonn (ots) -Die Journalistin und Autorin Anja Reich äußert sich im Gespräch mit Jörg Thadeusz über Ost- und West-Identitäten, über den Suizid ihrer Freundin und über Ihre DDR-Prägung."Jetzt wird den Westdeutschen erklärt, was mit den Ostdeutschen nicht stimmt", dieser Blick beispielsweise bei manchen Reportagen über Ostdeutschland störe sie, sagt sie. Oder wenn einfach darüber hinweg gegangen werde, dass Ostdeutsche eine andere Biographie haben. Sie habe die ersten zwanzig Jahre ihres Lebens in einer "anderen Welt" gelebt als Westdeutsche, so Reich. "Andere nicht so lange, aber wir sind davon geprägt."Es sei wichtig, nicht nur den Westen als Norm zu nehmen, sondern zu schauen, was die Ostdeutschen mit in die Einheit gebracht hätten und was davon übriggeblieben sei. "Man muss erstmal so ein System stürzen. Und es ist klar, das haben ein paar Revolutionäre gemacht, die standen auf den Barrikaden, aber es war ein gesamtgesellschaftlicher Umbruch." Und diese "wahnsinnige Umbruchserfahrung" habe die Ostdeutschen nachhaltig geprägt, auch dieser "wirtschaftliche Umbruch, dass alle um mich herum damals plötzlich die Arbeit verloren haben und alle nochmal neu anfangen mussten."Anja Reich, die mit dem Suizid ihrer Freundin Simone eine besonders schmerzvolle Erfahrung in den Umbruchjahren Mitte der 90er machen musste, berichtet auch darüber, welche persönlichen Folgen das für sie hatte. "Man reißt ganz viele Menschen ein bisschen mit in den Abgrund." Nicht nur die Familie ihrer Freundin auch sie selbst habe sich damals "wahnsinnige Vorwürfe gemacht."Weitere Sendungen: Freitag, 6. Oktober 2023, 24.00 Uhr und Sonntag, 8. Oktober 2023, 11.30 Uhr