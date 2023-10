Unruhige Zeiten an den Finanzmärkten! Anstatt eines goldenen Oktobers tun sich am Aktienmarkt dunkle Wolken auf. Dabei hoffen viele Anleger auf ein wenig Entlastung nach einem extrem schlechten September-Monat. Im Gespräch mit wallstreetONLINE schaut sich Martin Utschneider von Cashkurs die Lage aus charttechnischer Sicht an. Sowohl in Deutschland als auch in den großen US-Indizes sieht es derzeit düster aus. Aber: Gibt es auch eine Chance für Neuinvestitionen, wenn der Markt nach unten korrigiert - Und welchen Einfluss hat die aktuelle Renditeentwicklung der US-Staatsanleihen auf den Aktienmarkt - Wo Utschneider im trüben Börsenherbst noch Chancen sieht: Jetzt reinschauen!