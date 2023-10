Nürnberg (ots) -Ganz im Sinne der Expansionsstrategie reiste auch in diesem Jahr eine 40-köpfige NORMA-Delegation zur Expo Real 2023, der Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, in München. Vom 4. bis zum 6. Oktober kamen Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienwirtschaft sowie von Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren, Projektentwicklern und Bauunternehmen zu dem Branchentreffen. Der Lebensmittel-Discounter NORMA wiederum entsandte die Expansionsleiterinnen und -leiter aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich. Ziel war es, das Netzwerk auszubauen, interessante Kontakte zu knüpfen und sich auf die Suche nach guten Baugrundstücken für künftige Filialen zu machen.Die zwei Tage in München machten eines deutlich: NORMA ist ein gefragter Gesprächspartner und der persönliche Austausch am Rande der Messe war ein voller Erfolg für das Team. Im ersten Austausch wurden die nächsten Schritte hin zur weiteren Expansion im Bundesgebiet gemacht, Kontakte ausgetauscht und interessante Objekte zum Kauf und auch zur Miete begutachtet.Ziel des Wachstums bei NORMA ist es, das umfassende Sortiment noch besser in der Breite anzubieten. Dazu sollen neue Gebiete erschlossen und Ersatzflächen für alte, kleinflächige Lagen gefunden werden. Sie sollen perspektivisch durch moderne, großflächige Neubauten mit ausreichend Parkplätzen in stark frequentierten Verkehrslagen ersetzt werden. Das Portfolio reicht vom einfachen Liegenschafts-Umbau bis zur kompletten Standort-Revitalisierung. Leuchtturmprojekte zeigen dabei immer wieder deutlich, dass der Lebensmittel-Discounter nicht nur die Märkte selbst, sondern auch deren Umgebung als Teil des Geschäfts versteht. Aber nicht nur Filial-, auch ganz neue Logistikstandorte sind immer im Fokus der Expansionsprofis von NORMA.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5619928