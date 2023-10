DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Oktober (41. KW)

=== M O N T A G, 9. Oktober 2023 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vorstellung des integrierten Wasserstoffprojekts hy.storage, Hemmingstedt 10:30 DE/Monopolkommission, Pk zur Vorstellung des Sektorgutachtens Energie, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober *** 11:15 PO/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung der portugiesischen Finanzaufsicht 11:30 DE/Regierungs-PK - Märkte/Börsenfeiertag Japan, Südkorea, US-Anleihemarkt *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch Anstehende Indexänderungen: + SDAX AUFNAHME - Krones ENTNAHME - Suse D I E N S T A G, 10. Oktober 2023 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen im Volumen 600 Mio EUR und mit Laufzeiten 2033 und 2046 *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 MA/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:30 MA/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei 22. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung, Berlin 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Wärmekonferenz des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie, Berlin *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q 21:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Minot Area Chamber EDC, Town Hall *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch 00:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Chicago Council on Global Affairs M I T T W O C H, 11. Oktober 2023 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September *** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,25%-Bundesanleihe August 2048 über 1 Mrd Euro und 0% August 2052 über 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Befragung von Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesumweltministerin Lemke, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Herbstprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise September 15:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach 4. Treffen der Allianz für Transformation, Berlin *** 15:30 MA/IWF, Fiscal Monitor *** 18:00 MA/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Gespräch mit IWF-Abteilungsleister Kammer bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank 18:15 US/US Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Metro Atlanta Chamber 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote bei Wirtschaftskonferenz der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20.9 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch *** - FR/Symrise AG, Kapitalmarkttag D O N N E R S T A G, 12. Oktober 2023 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BIP August *** 08:00 GB/Handelsbilanz August 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update Jahr 2023 08:30 DE/S&P, European Financial Institutions Conference 2023 (u.a. mit Commerzbank-CFO Orlopp, 9:10 Uhr) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Oktober 10:00 MA/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressegespräch anlässlich der Herbsttagung von IWF und Weltbank, Marrakesch *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Jahresergebnis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Podiumsdiskussion bei Außenwirtschaftstagen des Wirtschaftsministeriums, Berlin *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt F R E I T A G, 13. Oktober 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion August 11:00 MA/Bundesverband deutscher Banken, Pressekonferenz bei Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Marrakesch *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern September und 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 15:00 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtight im FOMC) spricht bei Delaware State Chamber of Commerce *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober *** 20:00 MA/Pressekonferenz G20, Jahrestagung IWF und Weltbank *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch - EU/Ratingüberprüfung für Slowenien (Moody's); Europäische Union (Moody's); Hessen (S&P); Saudi-Arabien (Moody's) S A M S T A G, 14. Oktober 2023 *** - MA/Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch S O N N T A G, 15. Oktober 2023 *** - MA/Abschluss Jahrestagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 15.10), Marrakesch - PL/Parlamentswahlen ===

