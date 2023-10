Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Aktuelle Informationen zur Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine finden Sie laufend aktualisiert auf dieser Website (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_de). Informationen für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es auf Ukrainisch und Englisch hier (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_de?2nd-language=uk).Freitag, 6. OktoberBerlin: Ausstellung ERLEBNIS EUROPA beim Festival of Lights (bis 15. Oktober)Die Ausstellung ERLEBNIS EUROPA im Europäischen Haus Berlin beteiligt sich am diesjährigen Festival of Lights vom 6. bis 15. Oktober. Unter dem Projekttitel "Europas Sterne leuchten bunt" haben das Europäische Parlament und die Europäische Kommission den aus der Ukraine stammenden Künstler Slava Osinski eingeladen, zum Auftakt des Festivals am Freitag im Europäischen Haus eine Tape-Art-Installation anzubringen. Seine Markierungen und Sterne, die dank UV-Licht bunt leuchten, werden die Ausstellung in einen magischen Lichtergarten verwandeln. Zum Abschluss des Festivals werden Europas Sterne dank maßgeschneiderter Lichtrequisiten noch einmal hell funkeln. Das Team der Light Art Company "Feeding the Fish (https://www.feedingthefish.de/)" wird am Samstag, den 14. Oktober, von 18 bis 22 Uhr, die Ausstellungsräume und Passanten auf der Straße mit einer bunten Sternenlichtshow bezaubern. Neben den künstlerischen Lichtinstallationen und -Performances erwarten die Besucher*innen der Ausstellung an den Festival-of-Lights-Wochenenden auch Diskussions- und Abstimmungsmöglichkeiten über Europa und die Europawahl am 9. Juni 2024. Der Besuch ist kostenlos. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Ort: Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Mehr Informationen zu Erlebnis Europa hier (https://visiting.europarl.europa.eu/de/visitor-offer/other-locations/europa-experience/berlin).Samstag, 7. OktoberEuropaweit: Start der 11. EU Code Week (bis 22. Oktober)Die EU Code Week hat zum Ziel, junge Menschen zum Erwerb von Programmier- und digitalen Fähigkeiten zu ermutigen. Es besteht ein erheblicher Mangel an Fachleuten für fortgeschrittene digitale Technologien, während gleichzeitig IKT-Fachleute sowie Mädchen und Frauen in der EU im digitalen Bereich unterrepräsentiert sind. Ziel der Code Week-Initiative ist es daher, junge Menschen dazu zu ermutigen, sich mit dem Programmieren zu beschäftigen und eine Karriere in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) zu verfolgen. In Deutschland finden zahlreiche Aktionen und Workshops, beispielsweise zum 3D-Druck, zum Lasercutting sowie zum Programmieren statt. Das komplette Angebot kann hier (https://codeweek.eu/events) eingesehen werden, dort finden Sie auch die vielen Veranstaltungen in Deutschland. Weitere Informationen zur Code Week hier (https://codeweek.eu/).Montag, 9. OktoberLuxemburg: Treffen des Rates für Beschäftigung und SozialpolitikDer Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, Nicolas Schmit, und die Kommissarin für Gleichstellung, Helena Dalli, nehmen an der Tagung der EU-Minister für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EPSCO) (https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2023/10/09/) teil. Der Rat wird voraussichtlich eine politische Einigung über den Vorschlag (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3188) der Kommission für eine Empfehlung zur Entwicklung von Rahmenbedingungen für die Sozialwirtschaft erzielen. Im Rahmen des Europäischen Semesters wird Kommissar Schmit an der Debatte über den digitalen Wandel und die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Arbeit teilnehmen. Die Ministerinnen und Minster werden die von der Kommission vorgeschlagenen Leitlinien für die nationale Beschäftigungspolitik (https://commission.europa.eu/publications/2023-european-semester-employment-guidelines_en) der Mitgliedstaaten annehmen. Kommissar Schmit wird sich an einer Debatte über die Stärkung der EU-Sozialschutzsysteme beteiligen und die Bewertung (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10637) von Weiterbildungsmaßnahmen vorstellen. Kommissarin Dalli wird die Kommission bei den Diskussionen zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs der Roma zu angemessenem und integrativem Wohnraum vertreten. Sie wird die Ministerinnen und Minister auch über den Stand der Verhandlungen über die Richtlinie (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_endocuments) zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt informieren, insbesondere im Hinblick auf das Inkrafttreten (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_4695) der Istanbul-Konvention für die EU. Außerdem wird sie den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über einen Europäischen Behindertenausweis und einen Europäischen Parkausweis für Menschen mit Behinderungen (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4331) vorstellen. Darüber hinaus wird die Kommission über die Umsetzung der nationalen Aktionspläne für die Europäische Kindergarantie (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en) informieren. Zu den weiteren Tagesordnungspunkten gehört die Verabschiedung mehrerer Schlussfolgerungen des Rates, z. B. zu psychischer Gesundheit und prekärer Arbeit sowie zum Sozialschutz für Selbständige. Die meisten der Debatten können online (https://video.consilium.europa.eu/home/en) verfolgt werden. Zwei Pressekonferenzen mit Kommissar Schmit finden am Montag um 13.15 Uhr und 17.15 Uhr MEZ zu den oben genannten Themen statt. Sie können live auf EbS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1) verfolgt werden.Europaweit: Start der Europäischen Woche der Regionen und StädteDie Europäische Woche der Regionen und Städte ist eine jährliche viertägige Veranstaltung, bei der Städte und Regionen ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen, die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umzusetzen und die Bedeutung der lokalen und regionalen Ebene für eine gute europäische Regierungsführung unter Beweis zu stellen. Um 14 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt, EbS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20231009). Das Programm mit allen Veranstaltungen mit deutscher Beteiligung ist hier einzusehen (https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2023/sessions'search=&day=All&starttime=All&webform_submission_value_11=All&format=All&theme=All&webform_submission_value_9=All&lead=All&webform_submission_value_13=7&language=All). Weitere Informationen zur EURegionsWeek hier (https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2023/sessions'search=&day=All&starttime=All&webform_submission_value_11=All&format=All&theme=All&webform_submission_value_9=All&lead=All&webform_submission_value_13=7&language=All).Mittwoch, 11. OktoberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der Agenda der wöchentlichen Kommissionssitzung steht eine Demografie-Toolbox. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2023)2467&lang=en).Freitag, 13. OktoberBerlin: Podiumsdiskussion "Transformation made in Europe - Wie wird die europäische Industrie zukunftsfähig, nachhaltig und klimaneutral?"Der Vorschlag des "Net Zero Industry Act (https://germany.representation.ec.europa.eu/news/net-zero-industry-act-kommission-will-bessere-bedingungen-und-mehr-investitionen-fur-saubere-2023-03-16_de)" der Europäischen Kommission ist nicht nur eine Reaktion der Europäischen Union auf den US-amerikanischen "Inflation Reduction Act". Er soll erste Leitplanken für die Förderung einer klimaneutralen europäischen Industrie definieren. Gemeinsam mit den Podiumsgästen können Teilnehmende den Einfluss des "Net Zero Industry Acts" auf die sozial-ökologische Transformation in Deutschland und Europa diskutieren. Stefano Soro, Head of Unit "Green and Circular Economy" in der Generaldirektion für Industriepolitik der Europäische Kommission hält eine Key Note, danach folgt eine Paneldiskussion mit: Christian Ehler MdEP (CDU), Berichterstatter im Europäischen Parlament zum Net Zero Industry Act, Bernhard Kluttig, Abteilungsleiter Industriepolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Annika Wünsche, Abteilungsleiterin EU-Politik beim Deutschen Gewerkschaftsbund (angefragt), Matthias Buck, Direktor Europa, Agora Energiewende und Heike Vesper, Interim Geschäftsführung Transformation, WWF. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, Zeit: 10.30 bis 12 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/transformation-made-europe-wie-wird-die-europaische-industrie-zukunftsfahig-nachhaltig-und-2023-10-13_de).Berlin: Verleihung des Europäischen Bürgerpreises 2023Mit dem Europäischen Bürgerpreis zeichnet das Europäische Parlament alljährlich Projekte aus, mit denen die Zusammenarbeit in Europa und die gemeinsamen europäischen Werte gefördert werden. Im Rahmen der Preisverleihung stellt die Organisation Space-Eye e. V. das Gewinnerprojekt aus Deutschland, Nothilfe Ukraine, vor. Im Anschluss werden Vertretende von Space-Eye u. a. mit Sergey Lagodinsky, Abgeordneter des Europäischen Parlaments und Natalie Pawlik, Mitglied des Bundestages und Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, über die EU-Ukraine-Politik diskutieren. Es moderiert Shelly Kupferberg. Uhrzeit: 16 bis 18 Uhr Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78. Anmeldung (bis 12. Oktober) hier (https://www.vk-event.eu/buergerpreis-2023) und weitere Informationen hier (https://berlin.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid-3/main/events/2023-10-citizens-prize-berlin.html).Samstag, 14. OktoberKarlsruhe: Tag der offenen Tür am Joint Research Centre im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60. GründungsjubiläumDas Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission öffnet seine Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. 2023 markiert das 60. Jubiläum der Gründung des JRC-Standorts Karlsruhe, der sich auf Forschungsaktivitäten im Bereich nukleare Sicherheit konzentriert. Das Jubiläum wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Interessierte bekommen die Möglichkeit, die Baustelle des neuen Laborflügels M zu besichtigen, kleine Experimente durchzuführen, verschiedene Vorführungen zu sehen, Live-Demonstrationen direkt aus den Labors zu verfolgen und interaktive Aktivitäten zu erfahren. Anmeldung hier (https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-13760116-ALw3zbuBw3wWUo5nROqzzaYTmLmbOIYiFIKDXzo2qTRakn4adacXee5qmf76osbC3J95UZy34XMQhPHC1DlY9A8-yntOf97TTHqJZJSHwC2BOu-oMWCW6P6Qzk3QedzN2Lc4pRZJQa8mkzVeLyqZzomvOze9Mr8X3NQ3SEw9AgKXWxzhYDSzx0fuBOcLJZuY7y7sbXi), weitere Informationen hier (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/events/jrc-karlsruhe-open-day-2023-10-14_en).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/5619938