Mainz (ots) -Rote Teufel gegen Geißböcke - diese Traditionspaarung des deutschen Fußballs kam zuletzt vor zehn Jahren zustande. In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2023/2024 empfängt der 1. FC Kaiserslautern im heimischen Fritz-Walter-Stadion den 1. FC Köln - das ZDF überträgt die Partie zwischen dem Zweitligisten und dem Bundesligisten am Dienstag, 31. Oktober 2023, live. Ab 20.15 Uhr startet bei "sportstudio live" der Pokalabend im Zweiten.Nach dem Live-Spiel, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, sind anschließend bis 23.45 Uhr im ZDF noch diese sieben DFB-Pokalspiele von Dienstag in der Zusammenfassung zu sehen: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim, VfB Stuttgart - Union Berlin, VfL Wolfsburg - RB Leipzig, Arminia Bielefeld - Hamburger SV, FC Homburg - Greuther Fürth, FC St. Pauli - Schalke 04, Unterhaching - Fortuna Düsseldorf.In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals werden sechszehn Spiele ausgetragen, je acht am 31. Oktober und acht am 1. November 2023. Am Mittwoch, 1. November 2023, steht der DFB-Pokal in der ARD auf dem Programm. Alle Spiele, alle Tore der zweiten Runde des DFB-Pokals sind auch auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live).Hier finden Sie die DFB-Pokal-Seiten (https://www.zdf.de/sport/dfb-pokal) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5619970