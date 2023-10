München (ots) -Der DFB-Pokal 2023/24 geht im Herbst in die zweite Runde: Die ARD überträgt am Mittwoch, 1. November 2023, live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) die Begegnung 1. FC Saarbrücken - FC Bayern München im Ersten und in der ARD Mediathek. Mit dem Rekordmeister wurde dem Drittligisten aus dem Saarland der vielleicht schwierigste Gegner zugelost. Dennoch werden die als Außenseiter an den Start gehenden "Blau-Schwarzen" alles geben, um den Zuschauerinnen und Zuschauern ein spannendes Spiel zu bieten und den Bayern den Weg ins Achtelfinale möglichst schwer zu machen.Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderieren die Übertragung live aus dem Saarbrücker Ludwigspark.Im Anschluss berichtet die ARD auch von den weiteren DFB-Pokal-Begegnungen des Tages in der Zusammenfassung, darunter Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim, SV Sandhausen - Bayer 04 Leverkusen, SC Freiburg - SC Paderborn, 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock und Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg.Ab 23:45 Uhr zeigt Das Erste darüber hinaus die aktuelle Folge "Ein Jahr nach der Fußball-WM 2022" der preisgekrönten Doku-Reihe "Katar - WM der Schande" von Benjamin Best und Robert Kempe.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5619972